Ростовчанин просит власти оставить маршрутку № 58

Ранее власти опубликовали план сокращения маршрутных такси на лето 2018 года в Ростове-на-Дону. Предполагалось, что 58-ю маршрутку заменит автобус № 50. Однако Сергей Касаткин считает, что предложенные изменения будут неудобны для горожан. Он составил петицию, в которой предложил свое решение проблемы.

— Предлагаю три варианта решения. Сохранить маршрут № 58-МТ в нынешнем варианте, при этом дополнить его автобусом № 50, идущим по Нансена. Или заменить маршрут № 58-МТ автобусом № 50, но пустить его по проспекту Ленина, — пишет Касаткин.

В качестве третьего варианта он предлагает убрать маршрутку № 58, а вместо нее продлить маршрут автобуса № 58 до Привокзальной площади (сейчас он ходит только до Центрального рынка), а автобус № 50 пустить по Нансена.

При этом за предложение Касаткина на данный момент проголосовали уже 19 человек. Нашлись и те, кому не нравится инициатива, — 7 человек проголосовало против.

О том, как отреагируют власти на предложение ростовчанина, пока не сообщается.