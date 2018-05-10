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Ростовчанин предложил сохранить существующую схему движения маршрутного такси №58
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Ростовчанин предложил сохранить существующую схему движения маршрутного такси №58 

Деловое сообщество 32 минуты назад
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от местного жителя Сергея Касаткина. В ней он предлагает сохранить в новой маршрутной сети, которая начнет действовать в августе 2018 года, маршрут, подобный нынешнему маршрутному такси №58-МТ. Напомним, сейчас микроавтобусы компании «Карат» связывают Лендворец, Привокзальную площадь, улицу Береговую, Центральный рынок, проспект Буденновский, РГУПС-РИИЖТ, площадь Ленина, Сельмаш, Уют и улицу Туполева. Он считает ликвидацию этой связи недопустимой. «Недавно опубликован план сокращения маршрутных такси в Ростове летом 2018 года. По нему ликвидируется маршрутное такси №58-МТ, вместо него вводится автобус №50. Но при этом планируется, что он будет ходить между Сельмашом и Шеболдаева не по проспекту Ленина, как сейчас ходит №58-МТ, а по Нансена», — пишет автор инициативы. Он отметил, что с проспекта Ленина до улицы Нансена ходить далеко, а иногда из-за погоды и вовсе невозможно. В связи с этим Сергей Касаткин предложил три решения: Сохранить маршрут по нынешней схеме, дополнив его новым, либо пустить новый маршрут №50 по проспекту Ленина, либо же продлить большие автобусы №58, которые сейчас следуют с Сельмаша через проспект Ленина на Центральный рынок, до Привокзальной площади. Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Сергея Касаткина, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 14 человек, осталось еще 486 голосов. До окончания голосования есть 55 дней. (ред.)
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