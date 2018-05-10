Власти Киргизии обещают бороться с проявлениями регионализма 

Власти Киргизии обещают привлекать к ответственности граждан, разжигающих регионализм. Об этом, по крайней мере, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Иссык-Кульской области.
— Мы будем принимать меры к тем, кто навязывает обществу разделение жителей на северян и южан, — заверил глава Киргизии. — Вопрос «севера — юга», семейно-кланового правления поднимается к месту и не к месту. Этим самым наносится вред единству народа. Мы, в свою очередь, видим, кто распространяет провокационные слухи.
По мнению президента КР, обострить противоречия по региональным и иным признакам пытаются политические группы, заинтересованные в том, чтобы посеять недоверие к руководству страны. Тогда как, по словам Сооронбая Жээнбекова, сам он никогда не делил жителей республики по национальным признакам, убеждениям или региональной принадлежности.
— Народ на своем горьком опыте, причем не один раз, а дважды, испытал на себе все тяготы семейно-кланового правления, — напомнил он. — Они оставили печальный след в сознании народа, и он не позволит этому повториться. Наше главное достижение — сильное гражданское открытое общество, в котором уже невозможно установить семейное или клановое правление. На мою же деятельность в должности президента не может повлиять никто из близких и родных.
Вместе с тем Глава Киргизии заявил, что приоритетом внешней политики республики остается укрепление сотрудничества с Россией и евразийская интеграция. «Ближний сосед лучше дальней родни — говорят в народе неспроста, — напомнил Сооронбай Жээнбеков. — Вступив в президентскую должность, я много времени уделял работе по укреплению отношений с соседними государствами. Как вы знаете, первый мой визит был в Российскую Федерацию, сотрудничество с которой, а также с другими государствами-членами ЕАЭС, является приоритетным направлением нашей внешней политики».