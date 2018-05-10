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Сингапур подтвердил проведение встречи лидеров США и КНДР
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Сингапур подтвердил проведение встречи лидеров США и КНДР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сингапур, 11 мая /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел
Сингапура сегодня поздно вечером подтвердило факт проведения здесь
встречи президента США Дональда Трампа и верховного лидера КНДР Ким  Чен Ына. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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