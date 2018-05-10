ФинЦЕРТ поможет банкам обмениваться информацией о счетах дропперов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому банки будут обмениваться информацией о счетах лиц, которых киберпреступники используют для выведения похищенных средств (дропперы).

Специалисты указывают на необходимость учесть ошибки, допущенные при введении черного списка отказников — клиентов банков в рамках антиотмывочного закона. Также эксперты сходятся во мнении, что борьба с дропперами необходима.

«В документе предполагается регламентировать обмен банков информацией о счетах так называемых дропперов — физических и юридических лиц, через которые проходят похищенные деньги», — цитирует kommersant.ru Центральный банк России , который, к слову, принимал активное участие в работе над проектом.

Сам процесс обмена информацией предполагается осуществить через ФинЦЕРТ, задача ФинЦЕРТ — формировать единую базу о хищениях или попытках хищений денежных средств и доводить эту информацию до рынка.

Специалисты отмечают, что в настоящее время борьбу в дропперами осложняют банковская тайна и невозможность отказать клиенту в обслуживании.

Интересно, что несколько дней назад стало известно, что 26-летний саратовец заполучил копию сайта одного из крупных банков. После этого он немного доработал эту копию и пустил в Сеть. Параллельно Саратовец в социальной сети «Одноклассники» разместил рекламный ролик, призванный заманить доверчивых пользователей на поддельный сайт.

В этом ролике утверждалось, что данный банк проводит акцию, а его клиенты могут получить вознаграждение. Было лишь одно условие — необходимая регистрация на сайте.

Нетрудно догадаться, что пользователи, введя свои реальные учетные данные от личного кабинета, становились жертвой злоумышленника. Украденные у пользователей денежные средства саратовец переводил сначала на электронные кошельки, а оттуда выводил на банковскую карту.