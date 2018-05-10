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Китайские Су-35 назвали «головной болью» для США
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Китайские Су-35 назвали «головной болью» для США 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Принятие российских Су-35 на вооружение в китайской армии назвали «головной болью» для американских сил в случае военного конфликта, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The National Interest.
Согласно Минобороны Китая, военно-воздушные силы Китайской Народной Республики начали использовать российский истребитель четвертого поколения Су-35. Эксперты американского издания отмечают, что многоцелевой и сверхманевренный истребитель значительно усилит возможности китайских сил в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Для Тайваня, пишут военные обозреватели, российские Су-35 на вооружении в китайских ВВС могут стать «самым сильным кошмаром».
Напомним, Тайвань контролируется частично признанной Китайской Республикой, но на остров также претендует КНР.
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