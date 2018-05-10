В Архангельске всё-таки появится Аллея Славы с тысячей новых деревьев 

Архангельск стал одним из победителей конкурса на получение 1 тысячи деревьев для будущей Аллеи Славы.
В ночь с 9 на 10 мая компания «ЭкоПлант» подвела итоги конкурса на деревья для Аллей Славы в 9-ти городах России. Среди городов до полумиллиона человек, Архангельск заняла второе место — всего за региональный центр отдали голоса 35 тысяч человек.
«С 10 по 11 мая наши сотрудники свяжутся с администрациями городов, — говорится на официальном сайте проекта. — 20 мая мы выложим места посадки в городах победителях. 25 мая мы выложим даты и время посадки аллей славы. Всем спасибо за голосование!».
На первом месте в этой категории городов оказался Симферополь, третьим — Коломна. В городах с населением свыше 1 миллиона победили Москва, Санкт-Петербург и Алма-Ата.
Ранее в Архангельской области подписано соглашение о границах Двинско-Пинежского заказника.