В Архангельске всё-таки появится Аллея Славы с тысячей новых деревьев

Архангельск стал одним из победителей конкурса на получение 1 тысячи деревьев для будущей Аллеи Славы.

В ночь с 9 на 10 мая компания «ЭкоПлант» подвела итоги конкурса на деревья для Аллей Славы в 9-ти городах России . Среди городов до полумиллиона человек, Архангельск заняла второе место — всего за региональный центр отдали голоса 35 тысяч человек.

«С 10 по 11 мая наши сотрудники свяжутся с администрациями городов, — говорится на официальном сайте проекта. — 20 мая мы выложим места посадки в городах победителях. 25 мая мы выложим даты и время посадки аллей славы. Всем спасибо за голосование!».

На первом месте в этой категории городов оказался Симферополь , третьим — Коломна . В городах с населением свыше 1 миллиона победили Москва Санкт-Петербург и Алма-Ата.