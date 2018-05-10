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Тюмень выиграла тысячу деревьев для «Аллеи Славы»
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Тюмень выиграла тысячу деревьев для «Аллеи Славы» 

Уральский меридиан 36 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени, появится «Аллея Славы» из тысячи деревьев, благодаря победе во всероссийском конкурсе по розыгрышу деревьев. Город вошел в тройку победителей в категории «Города с населением от 500 000 до 1 миллиона жителей». Обойти первый город Сибири смогли Красноярск и Тула.
«С 10 по 11 мая наши сотрудники свяжутся с администрациями городов. Они должны будут определить места для посадки деревьев. 20 мая мы выложим места посадки в городах победителях. А 25 мая мы выложим даты и время посадки аллей славы», — рассказали организаторы голосования, питомник деревьев Ecoplant.
Организаторы конкурса приедут в Тюмень и с помощью горожан высадят «Аллею Славы».
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