Сколько стоит выучить иностранный язык

К сожалению, пока россияне не могут похвастаться хорошим знанием иностранных языков. В прошлом году международный образовательный центр EF Education First составил рейтинг стран, где лучше всего знают английский. Выяснилось, что Россия попала только на 38 место из 80 возможных мест. Это означает, что в нашей стране пока низкий уровень владения языком.

Эксперты отрасли отмечают, что такая же тенденция сохраняется и в 2018 году. Некоторые наши соотечественники с трудом могут объясниться с иностранцем или понять, о чем он пытается сказать.

В то же время, знание языка не только придает человеку уверенность, но и помогает устроиться на более высокооплачиваемую работу. При этом, если освоить два и более иностранных языков, доход может вырасти почти на 50%. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter в своем исследовании.

В общем, инвестировать в обучение — даже выгодно. Сколько же вложить?

Москве цена за месяц обучения английским в языковой школе стоит примерно от 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 3500 рублей, в других регионах цена начинается примерно от 3000 рублей.

Обычно уроки очень насыщенные, они включают теорию и практику, аудиозаписи и разговор. На них учащимся объясняют новый материал и советуют, на что нужно обратить внимание.

Однако чтобы развить языковые навыки, придется тренироваться и во внеурочное время.

Самостоятельная работа

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens

Если вам нравится формат свободной беседы, тогда можно посещать разговорные клубы.

Желающие отработать устную речь собираются в одном месте. Это может быть аудитория школы, антикафе или традиционная кофейня. Плюс такого формата занятий в том, что на нем можно попрактиковаться в общении и потренировать свой слух на восприятие иностранной речи, а модератором беседы зачастую выступает иностранец, носитель языка.

Стоимость одного сеанса разговорного клуба в Москве — около 500-1200 рублей, в Санкт-Петербурге — от 250-500 рублей.

Кроме того, некоторые компании делают такие мероприятия бесплатными. Например, в столице культурный центр ЗИЛ каждый четверг в 19.30 открывает свои двери для любителей английского языка, говорится на его официальном сайте. Петербуржцам тоже не нужно платить за беседу, если она проходит в библиотеке имени В. В. Маяковского, во вторник с 17.30 до 19.30. Но необходим читательский билет в эту библиотеку.

Не выходя из дома

Если у вас нет возможностей или желания выходить из дома, то есть другой вариант — порталы для изучения языков.

На них можно бесплатно общаться с носителями, а также проходить уроки у сертифицированных преподавателей за сравнительно небольшие деньги. Так, например, на одном из таких порталов стоимость урока английского за час начинается примерно от 600 рублей, а испанского — от 480 рублей. Можно сначала забронировать 30-минутный урок — его стоимость обычно в два раза ниже. И если преподаватель понравится, назначить полный урок с ним.

Есть и другие помощники в обучении — бесплатные приложения. С ними можно тренировать акцент и учить слова, постигать грамматические тонкости и отрабатывать их в упражнениях. Специалисты регулярно составляют списки лучших обучающих приложений. Можно почитать обзоры и загрузить на телефон программы, которые нужны в данный момент.

В общем, выучить язык несложно. Вы можете это делать как в школе, так и дистанционно. Главное — выбрать варианты и ресурсы, которые наиболее подходят, и приступать к занятиям!