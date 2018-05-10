Предстоящий чемпионат мира по футболу не привел к росту цен на жилье

городах России , где пройдет чемпионат мира по футболу, не зафиксировали резкого роста цен на жилье, они практически не изменились, отмечается только локальный рост цен в некоторых районах этих городов, пишет газета «Коммерсант» в четверг.

«Вопреки ожиданиям, предстоящий чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) не дал толчок вторичному рынку жилья в городах, где будут проходить матчи. Аналитики, напротив, зафиксировали снижение стоимости за четыре последних года», — отмечается в статье

Согласно исследованию Domofond.ru, из всех российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, с конца 2013 года к марту 2018 года цены на жилье на вторичном рынке существенно увеличились только в Сочи (на 19,6%, до 103,15 тысячи рублей за 1 квадратный метр), Санкт-Петербурге (на 17,5%, до 115,44 тысячи рублей за «квадрат») и Казани (на 15,5%, до 70,53 тысячи рублей). При этом рост цен в Сочи, скорее, результат олимпийского проекта, а рост цен на квартиры в районе «Казань Арены» связан с тем, что место стало престижным, как только улучшилась инфраструктура.

Незначительный рост за этот же период зафиксирован в Москве — на 4,4%, до 191,68 тысячи рублей за 1 квадратный метр, и Калининграде — на 1,8%, до 56,28 тысячи рублей за «квадрат». В то же время квартиры у станции метро «Спартак» подорожали на 13,2%, у «Воробьевых гор» — на 14,2%, а у станции метро «Спортивная» — на 50%. В Санкт-Петербурге цены за рассматриваемый период в районах, примыкающих к стадиону на Крестовском острове, повысились всего на 4,8%.

В других городах, где пройдут матчи мирового первенства, аналитики зафиксировали снижение. В Саранске с конца 2013 года по март 2018 года стоимость жилья на вторичном рынке сократилась на 8,8%, до 47,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр, в Екатеринбурге — на 5%, до 70,96 тысячи рублей. В Волгограде снижение цены жилья на первичном и на вторичном рынках за последние четыре года составило примерно 15%. Снижение цен отмечается и в Самаре

Владельцы жилья в городах, участвующих в мундиале, ожидали, что проведение ЧМ-2018 приведет к росту цен. Однако за четыре года долгосрочная аренда сократилась во всех городах, где пройдут матчи, за исключением Казани, где рост составил 8,3%, и в Петербурге — на 4,2%. Между тем владельцы жилья в городах предстоящего мундиаля пытаются подзаработать на сдаче в аренду на время проведения чемпионата. По мнению экспертов, цены на краткосрочную аренду во время матчей могут увеличиться на 250-300%.

«ЧМ-2018 вызвал интерес у богатой публики. Так, болельщики с Ближнего Востока, из ряда стран СНГ и обеспеченных российских регионов намерены арендовать самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге. Но владельцы такой недвижимости опасаются сдавать свою жилплощадь на короткое время, поэтому повышают цены в два-три раза. Сейчас ставки аренды на весь период первенства могут достигать 150 тысяч долларов», — заключается в статье.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».