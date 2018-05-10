Верховный суд поставил точку в споре «ДАРа» и Росздравнадзора

Верховный суд РФ признал правомерность предписания Росздравнадзора в отношении Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР».

Во время проверки в марте 2017 года Росздравнадзор пришел к выводу, что перинатальный центр не имел права оказывать помощь женщинам и новорожденным, так как на момент открытия там не было всего необходимого оборудования. В частности, в «ДАРе» не работали отделение анестезиологии-реанимации, акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка, гинекологическое отделение с операционными, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

«Если нельзя обеспечить ее соответствие требованиям, то такую деятельность следует прекратить», — говорилось в постановлении седьмого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2017 года.

Алтайский краевой клинический перинатальный центр не согласился с этим решением и обратился в Верховный суд России, попросив отменить судебные акты апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на существенное нарушение норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Однако суд не нашел оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.