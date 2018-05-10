УФАС: главы муниципалитетов Прикамья часто жалуются на торговые сети

Поводом стало то, что в УФАС главы муниципалитетов часто жалуются на слишком большое число магазинов крупных торговых сетей в конкретных территориях. А это уже является нарушением закона о торговле. По нему, сеть, объем реализованной продукции которой превышает более 25% в муниципалитете, больше не имеет права открывать новые торговые точки.

Мониторинг показал, что закон не нарушается. Самый высокий процент от общей реализации продуктов в среднем по краю у ЗАО «Торговый дом „Перекресток“, владеющего сетями „Пятерочка“, „Перекресток“, „Карусель“. У этих сетей в сумме объем реализации составляет более 12% от всего объема. После идет сеть „Магнит“ (ЗАО „Тандер“) — 10%. У региональной сети „Семья“ (ООО „Семья“) — 6,63%, у „Монетки“ (ООО „Элемент Трейд“) — 4%.

В некоторых района доли сетей превышают порог в 25%. Это „Магнит“ в Кизеловском и Усольском районах, „Пятерочка“ в ЗАТО Звездный и Усольском районе. Причина этого в том, что в территориях есть только один сетевой магазин, в котором большинство предпочитает покупать товары.

»Если бы эти торговые сети, доля которых превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах террритории, приобрели или арендовали бы дополнительную площадь — то тогда управление было бы вправе обратиться в суд о применении последствий недействительности такой сделки», — заявила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации УФАС по Пермскому краю Алла Лебедева.

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