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УФАС: главы муниципалитетов Прикамья часто жалуются на торговые сети
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УФАС: главы муниципалитетов Прикамья часто жалуются на торговые сети 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поводом стало то, что в УФАС главы муниципалитетов часто жалуются на слишком большое число магазинов крупных торговых сетей в конкретных территориях. А это уже является нарушением закона о торговле. По нему, сеть, объем реализованной продукции которой превышает более 25% в муниципалитете, больше не имеет права открывать новые торговые точки.
Мониторинг показал, что закон не нарушается. Самый высокий процент от общей реализации продуктов в среднем по краю у ЗАО «Торговый дом „Перекресток“, владеющего сетями „Пятерочка“, „Перекресток“, „Карусель“. У этих сетей в сумме объем реализации составляет более 12% от всего объема. После идет сеть „Магнит“ (ЗАО „Тандер“) — 10%. У региональной сети „Семья“ (ООО „Семья“) — 6,63%, у „Монетки“ (ООО „Элемент Трейд“) — 4%.
В некоторых района доли сетей превышают порог в 25%. Это „Магнит“ в Кизеловском и Усольском районах, „Пятерочка“ в ЗАТО Звездный и Усольском районе. Причина этого в том, что в территориях есть только один сетевой магазин, в котором большинство предпочитает покупать товары.
»Если бы эти торговые сети, доля которых превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах террритории, приобрели или арендовали бы дополнительную площадь — то тогда управление было бы вправе обратиться в суд о применении последствий недействительности такой сделки», — заявила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации УФАС по Пермскому краю Алла Лебедева.
Фото: Pxhere.com
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