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Кемеровчанин случайно купил кладбище вместо земли под ТЦ. Ему пришлось оплатить долг в 2,6 млн рублей
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Кемеровчанин случайно купил кладбище вместо земли под ТЦ. Ему пришлось оплатить долг в 2,6 млн рублей 

360tv.ru 45 минут назад
Житель Кузбасса приобрел земельный участок, но оказалось, что там хоронят людей. Однако поскольку мужчина являлся собственником территории, он был обязан платить земельный налог. Делать это он отказался. В итоге ИФНС решила взыскать с мужчины долг размером в 2,6 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс‐службе УФССП России по Кемеровской област, дДля тог, о чтобы получить деньги, органы арестовали у кемеровчанина бытовую технику и запретили ему выезжать за границу. Также ему не разрешено регистрировать другие земельные участки, которые были у него в собственности. После приведения в действия всех этих мер мужчина полностью погасил долг по налогу.
Кто и каким образом продал бизнесмену уже существующее кладбище в качестве свободного земельного участка, неизвестно.
Приставы Московской области наложили арест на автомобиль жителя Подмосковья Дмитрия Смирнова из-за того, что он якобы задолжал государству более 70 тысяч рублей. Однако оказалось, что деньги должен вернуть не Смирнов из Одинцова, а его полный тезка и однофамилец, который живет в Волгоградской области. При этом у них совпадают не только фамилия имя и отчество, но и дата рождения.
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