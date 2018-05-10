Кемеровчанин случайно купил кладбище вместо земли под ТЦ. Ему пришлось оплатить долг в 2,6 млн рублей 

Житель Кузбасса приобрел земельный участок, но оказалось, что там хоронят людей. Однако поскольку мужчина являлся собственником территории, он был обязан платить земельный налог. Делать это он отказался. В итоге ИФНС решила взыскать с мужчины долг размером в 2,6 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс‐службе УФССП России по Кемеровской област, дДля тог, о чтобы получить деньги, органы арестовали у кемеровчанина бытовую технику и запретили ему выезжать за границу. Также ему не разрешено регистрировать другие земельные участки, которые были у него в собственности. После приведения в действия всех этих мер мужчина полностью погасил долг по налогу.
Кто и каким образом продал бизнесмену уже существующее кладбище в качестве свободного земельного участка, неизвестно.
Приставы Московской области наложили арест на автомобиль жителя Подмосковья Дмитрия Смирнова из-за того, что он якобы задолжал государству более 70 тысяч рублей. Однако оказалось, что деньги должен вернуть не Смирнов из Одинцова, а его полный тезка и однофамилец, который живет в Волгоградской области. При этом у них совпадают не только фамилия имя и отчество, но и дата рождения.