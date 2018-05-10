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Полный запрет на продажу алкоголя хотят ввести в Югре
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Полный запрет на продажу алкоголя хотят ввести в Югре 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Активисты «Работающей молодежи Сибири» выступили с инициативой полностью запретить продажу спиртных напитков в жилых зонах всех населенных пунктов Ханты-Мансийского округа.
В регионе уже начат сбор подписей за внесение соответствующих изменений в местное законодательство. Уже собрано более 2 тысяч подписей.
Как рассказал «Русской планете», один из лидеров организации Денис Ханьжин, весь алкоголь должен продаваться только в специализированных магазинах, которые будут располагаться за пределами населенных пунктов.
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