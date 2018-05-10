Полный запрет на продажу алкоголя хотят ввести в Югре 

Активисты «Работающей молодежи Сибири» выступили с инициативой полностью запретить продажу спиртных напитков в жилых зонах всех населенных пунктов Ханты-Мансийского округа.
В регионе уже начат сбор подписей за внесение соответствующих изменений в местное законодательство. Уже собрано более 2 тысяч подписей.
Как рассказал «Русской планете», один из лидеров организации Денис Ханьжин, весь алкоголь должен продаваться только в специализированных магазинах, которые будут располагаться за пределами населенных пунктов.