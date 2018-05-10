В России предложили наказывать за привлечение подростков к митингам 

В Государственной думе РФ выступили с предложением ввести наказание за привлечение подростков к митингам.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают наказание за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, предложили внести депутаты от «Единой России». Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму сегодня, 10 мая.
По мнению авторов законопроекта, количество несовершеннолетних участников подобных мероприятий в настоящее время растет.
По словам одного из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм», пишут Известия.
«Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать», — отметил он.
Ревенко также отметил, что в течение 2017 года в России было задержано 475 подростков, которые принимали участия в несанкционированных митингах.
В связи с этим депутаты предложили штрафовать на сумму до полумиллиона рублей или арестовывать на 15 суток организаторов, которые вовлекают подростков на несанкционированные митинги.
Как пишет «Реальное время», совсем недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях. По ее словам, вовлечение несовершеннолетних в незаконные массовые мероприятия через интернет можно назвать «недопустимым, нечестным и циничным».