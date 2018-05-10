В России предложили наказывать за привлечение подростков к митингам

Государственной думе РФ выступили с предложением ввести наказание за привлечение подростков к митингам.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают наказание за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, предложили внести депутаты от «Единой России» . Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму сегодня, 10 мая.

По мнению авторов законопроекта, количество несовершеннолетних участников подобных мероприятий в настоящее время растет.

По словам одного из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм», пишут Известия.

«Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать», — отметил он.

Ревенко также отметил, что в течение 2017 года в России было задержано 475 подростков, которые принимали участия в несанкционированных митингах.

В связи с этим депутаты предложили штрафовать на сумму до полумиллиона рублей или арестовывать на 15 суток организаторов, которые вовлекают подростков на несанкционированные митинги.