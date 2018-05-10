Ещё
В России предложили наказывать за привлечение подростков к митингам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили наказывать за привлечение подростков к митингам 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Государственной думе РФ выступили с предложением ввести наказание за привлечение подростков к митингам.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают наказание за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, предложили внести депутаты от «Единой России». Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму сегодня, 10 мая.
По мнению авторов законопроекта, количество несовершеннолетних участников подобных мероприятий в настоящее время растет.
По словам одного из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм», пишут Известия.
«Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать», — отметил он.
Ревенко также отметил, что в течение 2017 года в России было задержано 475 подростков, которые принимали участия в несанкционированных митингах.
В связи с этим депутаты предложили штрафовать на сумму до полумиллиона рублей или арестовывать на 15 суток организаторов, которые вовлекают подростков на несанкционированные митинги.
Как пишет «Реальное время», совсем недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях. По ее словам, вовлечение несовершеннолетних в незаконные массовые мероприятия через интернет можно назвать «недопустимым, нечестным и циничным».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Хотелось расцеловать ее». Постановщик рассказал о мощном номере Самойловой для «Евровидения» В Красноярске 9 мая вводятся ограничения для транспорта Роспотребнадзор назвал сумму штрафов, выплаченных за нарушение антитабачного закона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов963
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»237
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине728
Россиянам запретят жарить шашлыки131
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение