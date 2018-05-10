В минкоммерции КНР призвали США отказаться от угроз во внешнеторговой политике

ПЕКИН, 10 мая. / ТАСС /. Власти Соединенных Штатов при реализации национальной внешнеторговой стратегии должны отказаться от политики нажима и угроз в отношении других стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"США должны спрятать «дубинку», используемую ими для угроз. Позиция Китая не изменилась и не изменится, — отметил он, комментируя усиливающиеся двусторонние противоречия с Соединенными Штатами. — Мы будем решительно отстаивать интересы КНР и китайского народа".

Гао Фэн подчеркнул, что Пекин продолжит выступать против односторонних мер Вашингтона, бороться с усиливающимся торговым протекционизмом Соединенных Штатов.

Ранее США огласили перечень китайских товаров общей стоимостью $50 млрд, на импорт которых планируется ввести 25% пошлину. Это было воспринято властями Китая как «явная попытка решить свои проблемы за счет ущемления чужих интересов».