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В минкоммерции КНР призвали США отказаться от угроз во внешнеторговой политике
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В минкоммерции КНР призвали США отказаться от угроз во внешнеторговой политике 

ТАСС 54 минуты назад
ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов при реализации национальной внешнеторговой стратегии должны отказаться от политики нажима и угроз в отношении других стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"США должны спрятать «дубинку», используемую ими для угроз. Позиция Китая не изменилась и не изменится, — отметил он, комментируя усиливающиеся двусторонние противоречия с Соединенными Штатами. — Мы будем решительно отстаивать интересы КНР и китайского народа".
Гао Фэн подчеркнул, что Пекин продолжит выступать против односторонних мер Вашингтона, бороться с усиливающимся торговым протекционизмом Соединенных Штатов.
Ранее США огласили перечень китайских товаров общей стоимостью $50 млрд, на импорт которых планируется ввести 25% пошлину. Это было воспринято властями Китая как «явная попытка решить свои проблемы за счет ущемления чужих интересов».
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