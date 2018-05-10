Краевая ярмарка «День садовода» пройдет в Красноярске

На Театральной площади в Красноярске 19 мая с 10 до 18 часов пройдет краевая выставка-ярмарка «День садовода». Как рассказали в региональном Минсельхозе , мероприятий такого формата и масштаба в крае еще не было. Участие в ярмарке примут представители растениеводческих питомников и клубов цветоводов, садоводы-любители из разных территорий региона. А посетители ярмарки смогут выбрать растения по душе из огромного ассортимента.

Леонид Шорохов. «Данное мероприятие позволит решить такие актуальные задачи, как предоставление возможности краевым питомникам, садоводческим и огородническим объединениям реализовать свою продукцию на специализированной площадке с выделенными бесплатными торговыми местами и удовлетворение потребности населения в качественном районированном посадочном материале. Чтобы данные задачи решались в системе, мы планируем проводить подобные выставки-ярмарки регулярно. Весеннее же мероприятие «День садовода», уверен, станет традиционным и любимым нашими садоводами», — рассказал министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Подать заявку на участие в выставке-ярмарке можно по телефону отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого Минсельхоза: 8 (391) 211-12-72.