На фотовыставке в Уфе можно будет сделать сэлфи с Медвежонком 

Национальный парк «Башкирия», заповедники «Шульган-таш» и Южно-Уральский станут ближе для жителей и гостей Уфы на 15 дней. Около 50 фотографий, сделанных на этих особо охраняемых природных территориях, займут два зала Уфимской художественной галереи 10-25 мая. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Башкирия», на фотовыставке «Заповедная Башкирия» можно будет не только увидеть редкие кадры природных достопримечательностей, но и самим сфотографироваться на фоне сосны, свисающей со склона рядом с водопадом Куперля, или с медвежонком Адыгом. А также помериться ростом с лосем, медведем, кабаном, лисицей… Для детей приготовлен берёзовый пенёк, на котором можно поиграть в «крестики-нолики». В одном из залов будут организованы лекторий и зона мастер-классов. В день открытия специалисты нацпарка проведут экскурсию и расскажут посетителям о животных и растениях, встречающихся на его территории. А ещё угостят травяным чаем с мёдом.