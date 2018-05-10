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«Ромир»: россияне в апреле вернулись к режиму экономии
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«Ромир»: россияне в апреле вернулись к режиму экономии 

Банки.ру 57 минут назад
Фото: Капитал страны
Общие повседневные расходы россиян в апреле снизились по сравнению с мартом. Так, за месяц россияне сократили свои общие траты на 4,6%, что с учетом инфляции в 0,4% дает падение на 5%. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Эксперты отмечают многолетнюю традицию россиян снижать траты в апреле.
«В апреле традиционно фиксируется сокращение общих трат в связи с окончание всех возможных праздников. Россияне возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к режиму экономии», — поясняют в «Ромире».
Это подтверждается данными о снижении затрат на продуктовые категории — до 50,2% в общей корзине расходов. В предыдущие месяцы траты на продукты составляли 52—54%. Снизился и размер среднего чека за месяц — на 1,7%.
«На фоне растущих цен, особенно на овощную продукцию, не удивительно желание россиян траты поумерить», — комментируют в холдинге.
В разрезе года же наблюдается рост повседневных расходов на 1,8%, что, однако, не дотягивает даже до уровня накопленной с апреля прошлого года инфляции в 2,4%. Таким образом, и годовой рост можно назвать более чем скромным.
Правда, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян в минувшем апреле оказались выше аналогичных показателей предыдущих лет. Они уступили только значениям реальных расходов в 2016 и 2013 годах.
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