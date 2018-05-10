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Врио главы Кемеровской области заявил об участии в губернаторских выборах
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Врио главы Кемеровской области заявил об участии в губернаторских выборах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
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