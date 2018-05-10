Европа на распутье

Совершенно очевидно, что Европа находится на распутье и стоит перед необходимостью выбора пути. Как ясно и то, что она продолжает идти прежним курсом. Тем не менее, об этом почти ничего не говорится. И все потому, что двойственный курс, избранный Европой после падения СССР, загоняет ее в тупик. Неспособность создать единый федеральный центр побудила Европу развернуться на Восток. А в отсутствие собственной стратегии она вынуждена приспосабливаться к применяемой Соединенными Штатами имперской доктрине Маккиндера (Mackinder), в соответствии с которой нормальные отношения между Германией (читай Европой) и Россией наносят серьезный ущерб англо-американским интересам.

Еще Иштван Бибо (István Bibó) предупреждал нас в своем прекрасном очерке «Невзгоды малых государств Центральной Европы», что Центральная Европа это не Восточная Европа. Его совет был проигнорирован.

Что касается России, то ей в ответ было предложено расширение НАТО . Давайте вспомним и предупреждение советолога Джорджа Ф. Кеннана (George F. Kennan): «стратегическая ошибка эпического масштаба». На это также не обратили внимания. Затем была разрушена Югославия, и все мы поняли, что за 40 лет существования СССР не смог заменить Австро-Венгрию. К счастью, Балканы находились далеко. Что касается российского фронта, Москва с неудовольствием восприняла расширение НАТО, но бомбардировка Сербии , это было совсем другое дело. Солженицын гневно осудил эту акцию, добровольцы выстраивались в очередь у дверей посольства Сербии в Москве, а в Кремле Андропов грозно заявлял: «Они бомбардируют Сербию, а мы бездействуем.

При Сталине такого никогда бы не произошло». Европа присоединилась к американским усилиям по созданию санитарного кордона вокруг России, затем к развертыванию на ее территории ракет средней дальности и, наконец, к поддержке «цветных революций». За этим и последовал удар русских кулаком по столу, что изменило всю ситуацию. Война в Грузии и падение Крыма . США отказались от своих слов, как они сделали это и в отношении Венгрии в 1956 году. Кеннан ведь предупреждал, что обещание защитить далекие страны давались без реального намерения выполнить их.

Что касается нас, мы никогда и не собирались делать это. Не сработали положения Конституции. Это элементарно, ведь невозможно начинать строить дом с крыши. Провалилась и идея создания мощного франко-германского центра, к которому затем должны были бы присоединиться Италия Испания (Италия не захотела), и вот появился евро, удивительная экономическая зона, которая генерирует излишки на севере и дефицит на юге.

Тем временем ЕС продолжил политику хвостизма в том, что касалось продвижения на Восток. По-видимому, мы не читали Бжезинского (Brzezinski): «пока европейцы нуждаются в нашем покровительстве, приближение Европы на Восток это просто расширение присутствия там американцев». Естественно, Россия воспротивилась, и все закончилось хуже некуда. В качестве компенсации Соединенные Штаты создали еще одно мусульманское государство на Балканах: Косово.

Англия в США вторглись в Ирак , а Франция Ливию . Еще два гениальнейших действа. Лавина беженцев устроила для ЕС проверку на стрессовую устойчивость. Италия принимала по миллиону беженцев в год; это была настоящая проблема. Венгрия и Польша не захотели принять ни одного. Ко всему этому не хватало лишь войны на Украине . По всем пограничным линиям Восточной Европы господствует антисемитизм и другие идущие из глубины веков фобии. На Украине не любят венгров и поляков, в странах Балтии не любят русских, а в Румынии венгров. Пришедшая к власти в Австрии АНП переступила красную линию, предложив дать свои паспорта немецким меньшинствам в Бреннере (ранее находившемся в Австрии, сегодня часть Италии).

Но несмотря на приближение циклона, мы по-прежнему не понимаем надвигающегося вызова, заключающегося в противопоставлении: образуем ли мы федерацию или командную структуру. Юнкер (Juncker) рекомендовал совместить должности президента Совета Европы Еврокомиссии , передав этот пост партии, имеющей наибольшее число голосов в ЕС. Франция сказала нет. Франция предложила избрать единого министра финансов. На что Германия сказала «нет». И чтобы завершить эту чехарду несогласий, добавим, что оба голлиста в конечном итоге отправились в Вашингтон за получением инструкций. Не зря же они главы своих государств! Вот такие мы и есть. Мы не хотим принять, что Нация/Государство это ведь совсем недавние по историческим меркам понятия. И что во многих европейских странах национальность напоминает русскую матрешку, которая никогда не перестает совершенствоваться. Чтобы еще более усложнить ситуацию, Турция заявила, что исходным местом ее существования являются Балканы. Давутоглу (Davutoglu) так прокомментировал это: «Мы прибыли сюда верхом на лошадях много лет назад, и если понадобится, снова вернемся… Турция без влияния на Балканах не будет пользоваться авторитетом в международных отношениях и вообще в мире». И у него здесь уже трое друзей. Босния, Албания и Косово. Все это может вернуть нас к состоянию не конца Второй или Первой мировой войны, а к Сан-Стефанскому договору (1878), когда только начали освобождаться от Блистательной Порты христианские страны Балкан, простите, Румелии.

Если положение меньшинств Центральной Европы достаточно сложно, так это последствия двух мировых войн, а что касается Шотландии, Падании, Баварии, Каталонии и Корсики, то оно еще хуже. Здесь уже речь идет о разрушении консолидированных государств Западной Европы с целью создания новых государств, каждое из них на основе своих национальных меньшинств. Баскская националистическая партия (БНП) вообще предлагает, чтобы эти инициативы стали постоянным вектором политического соперничества европейских регионов. А надо бы знать, что изменение границ не так уж и положительно, тем более, что это не находится в компетенции администраций регионов.

В 1938 году Чемберлен (Chamberlain) получил множество поздравлений по случаю заключения Мюнхенского договора, «отвечающего праву наций на самоопределение». 19 июля 1919 года репортер газеты «Манчестер Гардиан» предсказывал, хотя это было так же бесполезно: «расселить меньшинства, будь то немцы или евреи, в Польше и Чехословакии и думать, что все будет прекрасно, поскольку их благосостоянием будет заниматься волшебная Лига Наций, это жалкий самообман».

Теперь вместо Лиги Наций поставьте ЕС и умножьте проблему на 50 или 60 стран. Эта и будет Европа регионов по рецепту БНП.

И вот Трамп выигрывает выборы и считает Орбана (Orban) своим человеком в Европе. Парадоксально, потому что Орбан является также и фаворитом Путина. Итак, мы выбираем решение стать атлантистами. Но не для того, чтобы НАТО нас защитило от России, а от наших семейных демонов. И будем надеяться, что сторонники Орбана не выиграют европейские выборы 2019 года.

И в заключение: если не будет Испании, Европа также получит свое.