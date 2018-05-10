Красноярский атлант рухнул на мосту в центре города

Одна из статуй атлантов упала и разбилась на пешеходном мосту в центре Красноярска . Виадук соединяет Центральный парк и набережную города. О происшествии сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел еще 8 мая, однако известно о нем стало только после публикации снимка в одном из городских пабликов «ВКонтакте». Уточняется, что обломки гиганта уже убрали. Местные жители пишут в комментариях, что ситуация оставила неприятный «осадочек».

Последнее время центральный виадук часто становился объектом жалоб и претензий. Многие недовольны тем, что пешеходную зону загромоздили многочисленными кафе, что сделало из моста один большой фудкорт. А местный депутат Заксобрания Илья Зайцев неоднократно высказывался на тему того, что виадук в принципе не законен, поскольку его владелец не платит налоги.

В Красноярске демонтируют опасный заброшенный виадук на улице Молокова. Мэрия города ищет подрядчика для выполнения работ.