«Ваши документики»: из-за ЧМ гастарбайтерам на Урале запретят вставать на учет в МФЦ и на почте

Во время чемпионата мира по футболу вести миграционный учёт иностранцев и лиц без гражданства будет только полиция. В филиалах МФЦ и на почте предоставление этих услуг временно прекратят. Правила будут действовать по всей Свердловской области . В МВД придётся обращаться и россиянам, которым нужно будет зарегистрироваться по местам жительства и пребывания.

«Предоставление государственных услуг по указанным направлениям деятельности будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области, — сообщили в областном полицейском главке. — Постановка на региональный и миграционный учет будет производиться в день обращения при предоставлении гражданами заявления и всех необходимых документов».

В полиции также уточнили, что меры будут действовать два месяца: с 25 мая по 25 июля 2018 года.