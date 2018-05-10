«Почта России» перейдёт под парламентский контроль

В процессе акционирования ФГУП «Почта России» возможно создание наблюдательного совета, в который войдут депутаты, сенаторы и представители общественности. Кроме того, в «юридически обновлённых» почтовых отделениях предлагается оказывать госуслуги для тех, кто не может их получить в МФЦ или на веб-портале. Соответствующие предложения были одобрены на расширенном заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 7 мая.

Законодатели знают, как лучше

Позитивные преобразования обходили до сих пор «Почту России» стороной, потому что система принятия решений в отношении ведомства глубоко устарела, считает глава комитета Николай Николаев . Два года назад Правительство уже вносило законопроект о реорганизации госпредприятия, но он «не пошёл». Документ базировался на законе о приватизации, многих это не устраивало, поэтому процесс акционирования зашёл в тупик.

В регионах почта является не просто почтой, а неким социальным предприятием, которое решает не только вопросы доставки, но и многие другие. В конце прошлого года после парламентских слушаний и активных консультаций с Минкомсвязи для подготовки нового текста законопроекта была создана рабочая группа, в которую вошли представители обеих палат Федерального Собрания. Проект закона был разработан и внесён в Госдуму 5 апреля. По мнению авторов, документ отвечает всем вызовам времени и учитывает замечания, звучавшие на протяжении последних двух лет.

Прежде всего, напомнил Николаев, в законопроекте депутатов был исключён один из рисков акционирования, связанный с приватизацией. В документе прописано, что 100 процентов акций ведомства принадлежит государству, без всяких оговорок.

Кроме того закреплено положение о доступности почтовых услуг, так как последний правовой акт, определяющий важные для населения нормы, был датирован 1981 годом. В законе чётко закреплены максимальные расстояния между почтовыми отделениями: в городе — полтора километра, в сельской местности — шесть километров.

Ещё один блок вопросов, который стал камнем преткновения в предыдущей законодательной попытке — это вопрос имущественного комплекса ведомства по всей стране. В законопроекте прописано три типа имущества: поставленное на учёт, находящееся в процессе постановки на учёт и то, которое ещё не учтено в кадастре.

Немаловажным пунктом нормативного акта является необходимость получения согласия законодателей и общественности, если у государства, как акционера, возникнет желание приватизировать предприятие.

В настоящее время Правительство подготовило положительный отзыв на проект закона, в котором оговариваются лишь точечные технические поправки, поступившие от Росимущества

Впереди контроль и конкуренция

Процесс реорганизации почтового ведомства предлагается проводить под контролем законодателей и общественности. Придирчивый взгляд со стороны, по мнению исполняющего обязанности главы Минкомсвязи Николая Никифорова, позволит избежать при акционировании предприятия возможных ошибок.

«Коллеги предложили создать, помимо совета директоров и правления акционерного общества, то есть тех кто ежедневно занимается корпоративными рутинными процедурами, некий наблюдательный совет, куда бы вошли представители Госдумы, Совета Федерации и общественных структур. Чтобы контроль был сбалансирован», — уточнил чиновник.

Также предполагается, что реорганизованные почтовые отделения станут конкурировать с МФЦ, оказывая населению госуслуги.

«МФЦ много, но всё равно их невозможно сделать везде. Почтовым отделениям предлагается оказывать базовые услуги — выдача, получение документов, оплата госпошлины», — пояснил Никифоров.

При этом выдача обычных и загранпаспортов пока не предусматривается, так как это связано с вопросами безопасности.

Никифоров также считает уместным закрепить функцию доставки пенсий за «Почтой России» как за единым оператором. В том числе с точки зрения безопасности, так как это слабо контролируемый сегмент регулярного обращения достаточно крупных средств. Сейчас в ряде регионов пенсию доставляют коммерческие структуры и у правоохранительных органов к ним много вопросов.

Сбалансированная экономика предприятия — элемент важный, однако, по мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова , предложенный законопроект можно назвать и социально ответственным. Сенатор напомнил, что в правительственный документ требовалось внести более 800 поправок, что изначально подразумевало его нежизнеспособность.

При этом Майоров не исключает, что и к депутатскому варианту со временем также появятся поправки.

«В регионах почта является не просто почтой, а неким социальным предприятием, которое решает не только вопросы доставки, но и многие другие. Надеюсь, что законом мы решаем часть проблем. Нужно будет каким-то другим способом решать вопрос прибыльности ведомства и роста зарплат сотрудников», — пояснил он.

За закрытие почтового отделения спросит прокурор

И все же главный вопрос, который чаще всего задают эксперты и депутаты: что случится с коллективом почтового ведомства в ходе реорганизации? Не сослужит ли дурную службу желание сделать предприятия более эффективным? Ведь мы знаем, что эффективность в рыночных условиях подразумевает оптимизацию со всеми сопутствующими негативными последствиями. Николай Николаев заверил, что на коллективе все ведомственные пертурбации никоим образом не отразятся.

«Есть целый блок вопросов, связанный с сотрудниками, которых насчитывается более 350 тысяч человек. Мы прописали, что акционирование не должно повлечь сокращений, изменение структуры и каких-либо притеснений сотрудников», — подчеркнул парламентарий. Его поддерживает и председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин . Он считает законопроект судьбоносным, учитывающим интересы простых людей, особенно в отдалённых населённых пунктах, где почта — это некий центр общественных связей. Именно сюда стекаются люди со всего села, обсуждают последние события. А что случится, если совету директоров создаваемого акционерного общества доложат об убыточности того или иного подразделения почты? А таковых, по данным профсоюзного лидера, 13 тысяч.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заверил, что сокращений в этом случае не последует, так как вопрос снят с повестки соответствующей статьёй законопроекта.

«Статья 17 законопроекта описывает с точностью до метра, где какое отделение должно быть. И если совет директоров примет решение о закрытии того или иного отделения и вступит в противоречие с этой статьёй, то придёт прокурор и спросит об исполнении закона. Кроме того, закрытие любого отделения должно согласовываться с профильным министерством. Поэтому как гендиректор почты России заверяю, что оптимизации почтовых отделений не будет», — пообещал глава почтового ведомства.