Ещё
Гастарбайтеров на два месяца отправят в полицию из-за чемпиона мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гастарбайтеров на два месяца отправят в полицию из-за чемпиона мира по футболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Людям без гражданства России на два месяца запретят вставать на учёт в МФЦ и на почте из-за проведения чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
"Предоставление государственных услуг по указанным направлениям деятельности будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области. Постановка на региональный и миграционный учет будет производиться в день обращения при предоставлении гражданами заявления и всех необходимых документов", — сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки.
Газета.Ru: последние новости
США выделили $15 млн на противодействие влиянию российских СМИ в Центральной Азии В Госдуме предложили расширить "закон Димы Яковлева" Мутко обсудит с Володиным тему строительства
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»64
Ловушка для России: нефть уходит за $80505
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии162
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО151
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1320
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение