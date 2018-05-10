Гастарбайтеров на два месяца отправят в полицию из-за чемпиона мира по футболу

Людям без гражданства России на два месяца запретят вставать на учёт в МФЦ и на почте из-за проведения чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт" "Предоставление государственных услуг по указанным направлениям деятельности будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области. Постановка на региональный и миграционный учет будет производиться в день обращения при предоставлении гражданами заявления и всех необходимых документов", — сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки.