Немец Шменкель: как «фриц» стал советским партизаном

Мы подробно писали о предателях СССР и советских сторонников Третьего рейха. Но обратную ситуацию — предателей вермахта, немецких солдат, воевавших на стороне СССР — мы не освещали. Но среди немцев были советские герои! Так, Фриц Пауль Шменкель был посмертно награжден медалью «Герой Советского Союза».

Антифашист

Фриц Пауль Шменкель родился в 1916 году. Его отец, Пауль Краузе, был коммунистом и работал на заводе по производству кирпича городка Варзова , около Штеттина. Взгляды Шменкеля-старшего шли вразрез с политикой НСДАП, и на одной из антифашистских демонстраций 1923 года его застрелили. Фрица перенял политические взгляды отца и тоже начал выступать против фашистов. В первое время он встречался с друзьями отца и выполнял мелкие поручения, а позже, в 30-х годах, вступил в Союз коммунистической молодежи Германии , где укрепился в антифашистских взглядах. В 1938 году Фрица Шменкеля мобилизовали в немецкую армию, но в 1939 году отчислили из части. Причина — постоянная антифашистская пропаганда во время боевых действий в Польше , самовольное отлучение. Военный суд постановил — два года тюрьмы. За это время Германия захватила почти всю Европу, и вступила в войну с СССР.

На помощь Красной армии

В тюрьме Шменкель обдумывал, как помочь Красной армии. Через два года он «раскаялся» в своих проступках перед вермахтом. Шменкель писал командиру сухопутных войск «Тюрьма многому меня научила и перевоспитала. Я глубоко осознал свои ошибки и готов вновь служить в армии, чтобы бороться с большевизмом. Прошу поверить мне и направить на фронт…». Его досрочно восстановили и отправили служить на Восточный фронт, в 186-ю пехотную дивизию, в район Вязьмы . К тому времени у Шменкеля созрел план о помощи Красной армии в борьбе против фашистов. [С-BLOCK] Перед отправкой ему дали возможность увидеться с женой Эрне. В разговоре с супругой Фриц делился мыслями: «теперь я знаю, что мне надо делать» Но на фронте Фриц понял, что воплотить план по вступлению в Красную армию будет не просто. В районе Вязьмы советских частей не было, они отступили к Москве . Гарантии, что Шменкелю поверят, тоже не было. Но скоро до Фрица дошла информация, что в лесах около Вязьмы есть советский партизанский отряд. Он самовольно покинул артиллерийскую батарею, где служил, и пошел искать партизан. Сначала ему попадались полуразрушенные населенные пункты, где с помощью трех слов — Ленин, Сталин, Тельман — он мог получить место ночлега и еду. В благодарность он показывал помощь местным жителям. 17 февраля 1942 года он попался армейскому патрулю, его схватили и отправили полицаям, «до выяснения обстоятельств». В это время в деревне оказались партизаны отряда «Смерть фашистам». Его хотели расстрелять, но местные жители вступились за Фрица. Так он попал в партизанский отряд.

Служба в партизанском отряде

Сначала Шменкелю не доверяли, оружие не давали, присматривались и ждали, когда он проявит себя. В одном из боев с фашистами, партизаны не могли обезвредить меткого стрелка немецкой армии, и тут Шменкель, попросив винтовку, первым выстрелом его убил. После этого случая Фриц заслужил доверие, получил оружие и кличку «Иван Иваныч». Он обучал товарищей по отряду, как стрелять из немецкого пулемета MG-42. Благодаря происхождению «Иван Иваныч», у него получилось взять в плен отряд немецких полицаев. В октябре 1942 года Шменкель просто увез обоз оружия и еды у немцев, ведь они не подозревали, что Фриц на стороне Красной армии. [С-BLOCK] Партизаны «работали» на территории Калининской и Смоленской областей. Шменкель инициировал много вылазок и участвовал во всех операциях партизан. 14 месяцев в отряде «Смерть фашистам» — Шменкель убил около 150 фашистов, захватил три немецких пленника. Командование Вермахта назначило за поимку перебежчика крупное вознаграждение — 25 тысяч марок (для понимания суммы — один автомобиль в то время в Германии стоил тысячу марок). Март 1943 года. Красная Армия освободила территорию Вязьмы, выживших партизан направили в Москву на обучение. В Москве за проявленное мужество и участие в крупных операциях партизанского отряда Фрица Шменкеля наградили орденом Красного Знамени. После учебы назначили на должность заместителя командира «Поле», отдела разведки Западного фронта Декабрь 1943 года. Вместе с разведчиками Рожковым и Виноградовым Шменкеля отправили на фронт, после чего связь с Фрицем была потеряна. Позже выяснили, что Шменкеля задержали фашисты в начале 1944, он попал в гестапо. 15 февраля 1944 года военно-полевой суд фашистов вынес ему смертный приговор, неделю спустя его расстреляли в Минске

После войны