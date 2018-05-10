На Западно-Сибирской железной дороге сменилось руководство

Новым начальником Западно-Сибирской железной дороги стал 45-летний Александр Грицай

Грицай уже вступил в должность в мае, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Александр Грицай родился 16 мая 1972 года в Карасуке Новосибирской области . Закончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». Карьеру на железной дороги начал с помощника составителя поездов станции Карасук Омского отделения ЗСЖД. Затем был на должностях дежурного станции, замначальника станции. С 2005 по 2010 годы был первым заместителем начальника Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» . В 2010 году стал начальником Новосибирского отделения ЗСЖД. Перед новым назначением, с 2016 по 2018 годы занимал должность первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.