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На Западно-Сибирской железной дороге сменилось руководство
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На Западно-Сибирской железной дороге сменилось руководство 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новым начальником Западно-Сибирской железной дороги стал 45-летний Александр Грицай.
Грицай уже вступил в должность в мае, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
Александр Грицай родился 16 мая 1972 года в Карасуке Новосибирской области. Закончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». Карьеру на железной дороги начал с помощника составителя поездов станции Карасук Омского отделения ЗСЖД. Затем был на должностях дежурного станции, замначальника станции. С 2005 по 2010 годы был первым заместителем начальника Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В 2010 году стал начальником Новосибирского отделения ЗСЖД. Перед новым назначением, с 2016 по 2018 годы занимал должность первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.
Александр Грицай сменил предыдущего главу Западно-Сибирской железной дороги Анатолия Регера, который возглавлял ЗСЖД с ноября 2012 года.
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