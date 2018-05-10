Праздничный фейерверк в Ижевске, похищенный аллигатором подросток и шоколадная дорога: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Сегодня четверг, 10 мая, и «Сусанин» традиционно начинает день с самых интересных событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире.

Фейерверк в честь Победы

9 мая вся страна праздновала День Победы. Различные мероприятия весь день проходили также в городах и районах Удмуртии.

В Ижевске прошел Парад Победы, Бессмертный полк, концерты. Завершился день праздничным фейерверком на городской набережной. Жители столицы Удмуртии поделились фотографиями с этого события.

Осторожно аллигатор

В американском штате Флорида спасатели ищут подростка, которого утащил под воду аллигатор. Об этом сообщает «Российская Газета».

По словам очевидца, он услышал крики о помощи со стороны озера и позвонил в полицию.

Власти пока не могут подтвердить, что ребенок стал жертвой рептилии. Ранее отдыхавшие у водоема люди рассказывали, что видели аллигатора длиной около 1,8 метра.

Шоколадная трасса

Познанью. Польше опрокинулась фура, которая перевозила 20 тонн жидкого шоколада. Как сообщает «РИАновости», это случилось на трассе А2 между Варшавой

Шоколад разлился на дорогу и заблокировало движение в обе стороны.

На место ДТП вызвали пожарных, которые поливают застывший шоколад водой, чтобы очистить трассу.

Wypadek cysterny z czekoladą na A2 9.05.2018

Над подготовкой исторической встречи президента США и лидера КНДР Сингапуре будет работать Белый дом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Окончательное решение о саммите будет принимать Дональд Трамп. Он пообещал сделать объявление в течение трех дней. Трамп исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея», — говорится в сообщении.