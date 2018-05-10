Сотрудникам МФЦ запретят необоснованно возвращать заявителям документы 

Все претензии к поданным документам сотрудники МФЦ должны будут обозначить один раз, а за допущенные ошибки обязаны извиниться перед клиентами.
Законопроект, устраняющий бюрократические препоны при получении гражданами госуслуг, Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть 10 мая.
Поправки в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» были внесены в Госдуму вице-спикером Ириной Яровой и депутатами Тамарой Фроловой, Валерием Ивановым и другими осенью прошлого года. В первом чтении документ был принят палатой в январе 2018 года.
Законопроект направлен на защиту прав россиян и устранение необоснованных административных препятствий для получения госуслуг. После принятия закона сотрудники МФЦ не смогут требовать с граждан документы или информацию, если их не запрашивали при первоначальном отказе.
Кроме того, документ сокращает процедуру обжалования действий МФЦ. Органы госуслуг будут обязаны ответить на жалобу гражданина в течение десяти дней. При удовлетворении жалобы сотрудников обяжут извиниться за доставленные неудобства.
Также на заседании комитета планируется рассмотреть правительственный проект закона «О свободном порте Владивосток» и законопроект, ограничивающий расходы на информирование о деятельности органов власти субъектов, внесённый депутатами Михаилом Дегтяревым, Александром Бурковым и Балашем Балашовым (в период исполнения ими полномочий депутатов Госдумы, — ред.)