Сотрудникам МФЦ запретят необоснованно возвращать заявителям документы

Все претензии к поданным документам сотрудники МФЦ должны будут обозначить один раз, а за допущенные ошибки обязаны извиниться перед клиентами.

Законопроект, устраняющий бюрократические препоны при получении гражданами госуслуг, Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть 10 мая.

Законопроект направлен на защиту прав россиян и устранение необоснованных административных препятствий для получения госуслуг. После принятия закона сотрудники МФЦ не смогут требовать с граждан документы или информацию, если их не запрашивали при первоначальном отказе.

Кроме того, документ сокращает процедуру обжалования действий МФЦ. Органы госуслуг будут обязаны ответить на жалобу гражданина в течение десяти дней. При удовлетворении жалобы сотрудников обяжут извиниться за доставленные неудобства.