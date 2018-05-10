Ещё
МФЦ запретят повторно возвращать документы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МФЦ запретят повторно возвращать документы 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Работники многофункциональных центров (МФЦ) не смогут повторно возвращать заявителям документы. Соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления к принятию во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Госдумы.
Законопроектом предлагается ввести запрет для МФЦ повторно возвращать и отказывать в рассмотрении документов по новым основаниям.
Требовать от гражданина предоставления новых, ранее не указанных документов при повторном обращении разрешат лишь при изменении соответствующих законов или при выявлении нарушения со стороны сотрудников МФЦ.
Законопроект также сокращает процедуру обжалования действий МФЦ. Таким образом, ответ на жалобу должен прийти в течение десяти дней. При удовлетворении жалобы сотрудники должны будут извиниться за предоставленные неудобства.
Кроме того, гражданину предоставят информацию о дальнейших действиях.
Парламентская газета: последние новости
Лев Лещенко прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» «Почта России» станет акционерным обществом Меркель допустила войну на Ближнем Востоке после конфликта Ирана и Израиля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение954
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала289
Клейменов больше не будет вести программу «Время»86
Асад ответил Трампу на оскорбление50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1393
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение