МФЦ запретят повторно возвращать документы

Работники многофункциональных центров (МФЦ) не смогут повторно возвращать заявителям документы. Соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления к принятию во втором чтении.

Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Госдумы.

Законопроектом предлагается ввести запрет для МФЦ повторно возвращать и отказывать в рассмотрении документов по новым основаниям.

Требовать от гражданина предоставления новых, ранее не указанных документов при повторном обращении разрешат лишь при изменении соответствующих законов или при выявлении нарушения со стороны сотрудников МФЦ.

Законопроект также сокращает процедуру обжалования действий МФЦ. Таким образом, ответ на жалобу должен прийти в течение десяти дней. При удовлетворении жалобы сотрудники должны будут извиниться за предоставленные неудобства.

Кроме того, гражданину предоставят информацию о дальнейших действиях.