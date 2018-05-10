Глава СПЧ призвал отметить избрание президента РФ административной амнистией

С этой инициативой правозащитник планирует выступить 11 мая на заседании трех комиссий СПЧ, главы которых сообщили

"Коммерсанту", что готовы поддержать Федотова.

На пятничном заседании обсудят предложения совета по гуманизации уголовного законодательства и Кодекса административных правонарушений. «Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции », — пояснил Федотов. Он полагает, что она может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии.

Глава СПЧ отметил, что вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время его многочисленных посещений СИЗО и колоний. Административная амнистия, по подсчетам Федотова, должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения, исключая пьяных за рулем, и некоторых положений миграционного законодательства.

Наличие штрафов за нарушения миграционного законодательства, по его мнению, затрудняет или делает невозможным въезд в страну иностранных граждан, выдворенных из РФ , даже если они высококвалифицированные специалисты и давно работают в России. В качестве примера можно привести узбекского журналиста "Новой газеты"

Али Феруза, которого суд предписал выдворить из России «за нарушение пребывания на территории РФ», пока он ждал предоставления ему статуса политического беженца.

Федотов отметил, что в КоАП прописана возможность списания штрафов по административной амнистии (статьи 24.5 и 31.7), однако она никогда не проводилась, в отличие от царской России и СССР, где она была частью общеуголовной амнистии. Кроме того, в КоАП не содержится механизмов проведения административной амнистии, поэтому надо будет дополнить кодекс такими нормами или прописать их в постановлении Госдумы об объявлении амнистии.

В истории новейшей России ни разу не объявлялась амнистия в связи с избранием президента, напоминает «Коммерсант». С 2000 года амнистии обычно объявляются по поводу юбилеев Победы в Великой Отечественной войне. В 2013 году

амнистия

проводилась в связи с 20-летием принятия Конституции.