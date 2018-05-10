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Глава СПЧ предложил ввести административную амнистию по случаю избрания президента
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Глава СПЧ предложил ввести административную амнистию по случаю избрания президента 

Ведомости 1 час назад
Ввести административную амнистию по случаю избрания президента России и сделать ее традиционной предложил председатель Совета по правам человека при главе государства Михаил Федотов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Федотова. С соответствующей инициативой он намерен выступить 11 мая на заседании трех комиссий СПЧ, где будут обсуждаться предложения совета по гуманизации уголовного законодательства и Кодекса административных правонарушений.
«Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции», — приводит издание слова руководителя СПЧ. Она может быть объявлена как отдельно, так и в рамках общеуголовной амнистии.
Административная амнистия может затронуть тысячи нарушителей правил дорожного движения, за исключением нетрезвых водителей, а также отдельных положений миграционного законодательства. Возможность списания штрафов по административной амнистии прописана в КоАП (ст. 24.5 и 31.7), но на практике никогда не применялась. При этом в царской России и СССР она была встроена в систему общеуголовной амнистии.
Руководители комиссий СПЧ по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова и по противодействию коррупции Кирилл Кабанов поддержали предложение Федотова, поскольку необходимость административной амнистии давно обсуждается. «Мы думали об уголовной амнистии, но начали обсуждать статьи УК, и „уголовка“ не прошла», рассказал Кабанов. Поддерживая амнистию по ПДД, он предлагает «обдумать и обсудить вопрос о миграционном законодательстве». Морщакова отметила, что «Верховный суд вроде тоже согласен». Председатель комиссии президентского Совета по научно-правовой экспертизе Мара Полякова заявила о поддержке самой идеи, но призвала обсудить ее, в том числе с депутатами Госдумы.
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