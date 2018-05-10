Ещё
Глава СПЧ предложил объявить административную амнистию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава СПЧ предложил объявить административную амнистию 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию, которая, по его словам, может стать традиционной в связи с избранием президента.
С инициативой об объявлении административной амнистии в связи с избранием президента Федотов выступит в пятницу на заседании трех комиссий СПЧ, на котором будут обсуждаться предложения совета по гуманизации уголовного законодательства и Кодекса административных правонарушений.
«Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции», — сказал СМИ глава СПЧ. Он считает, что она «может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии». «Вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время моих многочисленных посещений СИЗО и колоний», — отметил он.
Административная амнистия, по подсчетам Федотова, должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулем) и «некоторых положений миграционного законодательства». По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.
В то же время наличие штрафов за нарушения миграционного законодательства затрудняет или делает невозможным въезд в страну иностранных граждан, выдворенных из России, даже если они высококвалифицированные специалисты и давно работают в России.
В КоАП прописана возможность списания штрафов по административной амнистии (ст. 24.5 и 31.7), отметил глава СПЧ, но она никогда не проводилась, в отличие от царской России и СССР, где она была частью общеуголовной амнистии. Федотов отметил, что в КоАП не содержится механизмов проведения административной амнистии, поэтому надо будет дополнить кодекс такими нормами или прописать их в постановлении Госдумы об объявлении амнистии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роухани пообещал заставить США пожалеть о возможном срыве ядерной сделки «Бессмертный полк»: нанайцы против Гитлера В Госдуме решили расширить закон Димы Яковлева
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1072
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже73
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут541
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»254
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»165
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение