Kingmax представила геймерские модули памяти DDR4

Компания Kingmax представила новые модули оперативной памяти формата DDR4, предназначенные для геймеров и других любителей кастомизировать свои персональные компьютеры. Модели Zeus Dragon RGB получили радиаторы, украшенные полноцветной светодиодной подсветкой, причем свет излучают не только рассеиватели в верхней их части, но и вырезы в середине в форме логотипов бренда.

Новинки поддерживают программное обеспечение Asus Aura Sync, которое позволяет синхронизировать подсветку отдельных компонентов ПК. Были представлены четыре модели: DDR4-2666, DDR4-3000, DDR4-3200 и DDR4-3466. Первая из них работает с задержками CL17, остальные — CL16. Модули объемом 8 ГБ и 16 ГБ выпускаются в двухканальных комплектах суммарным объемом 16 ГБ и 32 ГБ соответственно. Есть поддержка XMP 2.0.

Источник: Kingmax

Фото: Kingmax Сколько оперативной памяти установлено в вашем ПК? 4 Гбайт 8 Гбайт 16 Гбайт 32 Гбайт 64 Гбайт и более Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор Kingston HyperX Fury 2x 8GB DDR4-2666: 16 Гбайт RAM по оптимальной цене

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