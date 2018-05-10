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Kingmax представила геймерские модули памяти DDR4
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Kingmax представила геймерские модули памяти DDR4 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Kingmax представила новые модули оперативной памяти формата DDR4, предназначенные для геймеров и других любителей кастомизировать свои персональные компьютеры. Модели Zeus Dragon RGB получили радиаторы, украшенные полноцветной светодиодной подсветкой, причем свет излучают не только рассеиватели в верхней их части, но и вырезы в середине в форме логотипов бренда.
Новинки поддерживают программное обеспечение Asus Aura Sync, которое позволяет синхронизировать подсветку отдельных компонентов ПК. Были представлены четыре модели: DDR4-2666, DDR4-3000, DDR4-3200 и DDR4-3466. Первая из них работает с задержками CL17, остальные — CL16. Модули объемом 8 ГБ и 16 ГБ выпускаются в двухканальных комплектах суммарным объемом 16 ГБ и 32 ГБ соответственно. Есть поддержка XMP 2.0.
Источник: Kingmax
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