Форум «Утро». Человек труда будет в центре внимания

На форуме молодежи УрФО «Утро 2018» будут работать 12 образовательных площадок — по 6 на каждой смене.

Масштабное мероприятие объединит около 1,5 тыс. молодых представителей сферы бизнеса, политики, науки, образования, культуры и спорта из Уральского федерального округа и других регионов РФ

На первой смене — с 20 по 25 июня организуют работу площадок «Урал патриотичный», «Урал политический», «Урал творческий», «Урал экологический», «Урал медийный» и «Урал международный». Вторая смена состоится с 25 по 30 июня, — сообщает сайт форума «Утро». Она объединит молодых профессионалов на площадках «Урал арктический», «Урал трудовой», «Урал технологичный», «Урал добровольческий», «Урал предприимчивый» и «Урал исторический». Концепции образовательных площадок уже разработали, сейчас их руководители ведут переговоры с экспертами, продумывают мастер-классы, дорабатывают программу мероприятий.

Отметим, вторая смена форума — федеральная, она станет логическим продолжением и завершением Всероссийских форумов рабочей молодежи, которые прошли в 2017 году в Сургуте и 2018 году в Нижнем Тагиле. Генеральная тема смены — «Человек труда». Она актуализирует такие позиции как «Новое рабочее место в условиях модернизации производства и цифровой трансформации» и «Место для жизни в месте работы». В рамках федеральной образовательной программы затронут такие тематики как «Наставничество», «Рабочее место (организация и оснащение)», «Профориентация и профподготовка», «Городская среда», «Социальные инициативы», «Проектное мышление».

«Вся федеральная образовательная программа форума пройдет в форме большой игры, в ходе которой все участники разделятся на команды. В результате молодые люди в игровой форме сформируют свои индивидуальные треки подготовки, определят самые успешные практики и представят результаты своей работы», — рассказала заместитель руководителя исполнительной дирекции форума по программе и работе с участниками Юлия Козлова.