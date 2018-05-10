Закон об ответных мерах на санкции США рассмотрят в Госдуме 15 мая 

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США 15 мая. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников. Он уточнил, что до этого пройдет круглый стол. Профильным комитетом по этому документу выступит комитет по экономической политике. В начале апреля Минфин США расширил антироссийские санкции, включив в черный список 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 14 юридических лиц. В МИД РФ пообещали не тянуть с ответом на очередные ограничительные меры.