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Закон об ответных мерах на санкции США рассмотрят в Госдуме 15 мая
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Закон об ответных мерах на санкции США рассмотрят в Госдуме 15 мая 

Авторадио 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США 15 мая. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников. Он уточнил, что до этого пройдет круглый стол. Профильным комитетом по этому документу выступит комитет по экономической политике. В начале апреля Минфин США расширил антироссийские санкции, включив в черный список 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 14 юридических лиц. В МИД РФ пообещали не тянуть с ответом на очередные ограничительные меры.
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