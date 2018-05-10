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Комитет Госдумы по финансовому рынку вынесет свое решение по законопроекту об ответных мерах на санкции США
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Комитет Госдумы по финансовому рынку вынесет свое решение по законопроекту об ответных мерах на санкции США 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России может получить полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера против США и других стран, которые поддерживают антироссийские санкции.
Соответствующий законопроект будет обсуждаться на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку 10 мая. Документ был внесен в Госдуму 13 апреля лидерами думских фракций во главе с Вячеславом Володиным.
В частности, законопроект предусматривает, что Правительство получит возможность вводить запрет на поставки технологического оборудования, программного обеспечения, лекарств, табака и алкоголя из недружественных стран. Ранее Вячеслав Володин отметил, что запрет на какие-либо товары может быть введён, только если Россия сможет заменить их другими аналогами.
«Понимаем, что в обществе уже идёт дискуссия по поводу импортозамещения, — сказал Вячеслав Володин. — Исходя из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству, но только в том случае если мы можем заместить тот или иной товар своим производством или поставками из-за границы». При этом качество этих товаров должно быть не ниже американских аналогов, подчеркнул спикер Госдумы.
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