Аграрный комитет Госдумы поддержал проект о контрсанкциях против США

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Комитет Госдумы по аграрным вопросам в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».

Комитет считает целесообразным уточнить название законопроекта, дополнив его словами «в отношении РФ , ее граждан и юридических лиц», а также срок вступления его в силу.

Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, разработан в качестве ответной меры в отношении США , введших санкции против России, а также тех стран, которые к ним присоединились. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Аграрный комитет считает законопроект своевременным, обоснованным, создающим правовые условия для симметричного ответа РФ на недружественные и неконструктивные действия со стороны США и других стран.

"С учетом опыта введения в 2014-2015 годах продовольственного эмбарго… соответствующие меры, предпринятые Россией, в совокупности с дополнительными мерами господдержки отечественных сельхозтоваропроизводителей оказывают положительное мультипликативное влияние на развитие АПК РФ, позволили вывести отрасль сельского хозяйства в лидеры экономического роста, добиться существенных успехов в обеспечении импортозамещения и продовольственной безопасности", — отмечается в заключении комитета, имеющемся в распоряжении РИА Новости.