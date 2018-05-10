Ещё
Аграрный комитет Госдумы поддержал проект о контрсанкциях против США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аграрный комитет Госдумы поддержал проект о контрсанкциях против США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».
Комитет считает целесообразным уточнить название законопроекта, дополнив его словами «в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц», а также срок вступления его в силу.
Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, разработан в качестве ответной меры в отношении США, введших санкции против России, а также тех стран, которые к ним присоединились. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Аграрный комитет считает законопроект своевременным, обоснованным, создающим правовые условия для симметричного ответа РФ на недружественные и неконструктивные действия со стороны США и других стран.
"С учетом опыта введения в 2014-2015 годах продовольственного эмбарго… соответствующие меры, предпринятые Россией, в совокупности с дополнительными мерами господдержки отечественных сельхозтоваропроизводителей оказывают положительное мультипликативное влияние на развитие АПК РФ, позволили вывести отрасль сельского хозяйства в лидеры экономического роста, добиться существенных успехов в обеспечении импортозамещения и продовольственной безопасности", — отмечается в заключении комитета, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В то же время сохраняется зависимость России от импорта, в том числе из США, семян и плодов для посева (семена подсолнечника, овощей), племенной продукции. При этом применение соответствующих ответных мер правительством РФ осуществляется с учетом данных обстоятельств", — напоминает комитет.
РИА Новости: последние новости
В будни в эфир программы "Время" вернутся Андреева и Елисеев Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку Франция обеспокоена обстрелом позиций Израиля на Голанских высотах
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1008
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала339
Клейменов больше не будет вести программу «Время»91
Асад ответил Трампу на оскорбление56
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1400
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение