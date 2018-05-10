Как развивалось уличное освещение в Москве

10 мая 1883 года в столице появились первые 22 электрических дуговых фонаря. Этот день можно считать началом истории электрического освещения столицы. «ВМ» подготовила подборку самых интересных и уникальных фонарей, сохранившихся до наших дней. Каждый из них символизирует свою «эпоху света» — от масла до электричества.

Москве сохранилось около сотни старинных фонарей. И это действительно удивительно, ведь решение о создании системы уличного освещения в столице было принято аж в 1731 году. Многие реликвии москвичи и гости столицы могут и сегодня найти на извилистых городских улочках. Просто нужно знать, где искать.

Прадед всех фонарей

Один из самых старых московских фонарей находится в Газетном переулке. Можно смело сказать, что это прадедушка всех фонарей Москвы.

— Этот фонарь украшает вход в главный дом бывшей усадьбы Меншикова. Усадьба строилась по проекту Матвея Казакова в 1778 году, что позволяет считать этого великого зодчего и автором дизайна фонарей, — рассказывает историк Александр Васькин.

Следует отдать должное Казакову — фонарь в Газетном переулке до сих пор выглядит очень изящно. Устройство используемых в ту пору масляных фонарей было незамысловатое: фитиль и конопляное масло. Вот только без специального человека — фонарщика — переулок не осветить. Эта профессия уже давно канула в Лету, но раньше без них столица погрузилась бы во тьму.

Единственные действующие газовые фонари (работающие именно на газе) находятся в парке Воинской славы на территории главного офиса АО «МОСГАЗ». Это не оригиналы, а точные копии фонарей XIX века, созданные по архивным документам. Заместитель генерального директора предприятия по производству Владимир Кожиченков рассказал, что под винтажной внешностью скрывается современное автоматическое газовое оборудование, способное зажигать свет и гасить его в зависимости от времени суток.

Да будет ток Старых электрических фонарей в Москве сохранилось много. Те, что в начале века считались типовыми, сегодня выглядят причудливо. Оригинальные электрические дуговые фонари, а точнее — их цоколи, расположены в саду «Эрмитаж» . В 1895 году московский купец Яков Щукин закупил несколько электрогенераторов, от которых и запитали дуговые лампы. Как и в случае с газовыми фонарями, купец увековечил свое имя, отлив инициалы «ЯЩ» на цоколях светильников. В советское время прямо на старинные цоколи установили новые осветительные приборы.

Во времена, когда о создании электрического уличного освещения не было и речи, в столице прошел первый «электрический» бал. Русский журналист и бытописатель Москвы Владимир Гиляровский датирует это знаменательное по тем меркам событие серединой восьмидесятых годов XIX века. Вот что он пишет в своей книге «Москва и москвичи», ссылаясь на дневник столичного парикмахера, который, как это нередко случалось, был посвящен в секретные дела своих клиентов:

«Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове-миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее. Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества.

Автор дневника присутствовал на балу, конечно, у своих друзей, прислуги, загримировав перед балом в «блудуаре» хозяйку дома применительно к новому освещению. Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица».

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