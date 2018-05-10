Опасный поцелуй. На известного в крае охотоведа напал подопечный тигр

Это произошло на заседании попечительского совета Российского географического общества , где президент объявил старт конкурса на соискание премии РГО в 2018 г. и отметил, что награды получат те, кто отдаёт себя изучению традиционного наследия России , воспитанию экологической культуры, охране родной природы.

На защиту малышей

Одним из таких подвижников Владимир Путин назвал и сотрудника Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павел Фоменко, которого три года назад удостоили Малой золотой медали РГО за спасение тигров.

— К сожалению, недавно с ним произошёл несчастный случай: одна из его подопечных, тигрица, нанесла учёному серьёзную травму. Понятно, такое бывает. Мы желаем Павлу Васильевичу скорейшего выздоровления, — сказал президент.

Дело было в вольере. Во время вакцинации в реабилитационном центре в села Алексеевка один из тигров нанёс травмы Павлу Фоменко. Сейчас здесь содержатся пять тигров. Это молодой самец Сайхан и самка из Лазо, которых готовят к выпуску в дикую природу весной, и целая тигриная семья — мама и двое тигрят, отловленные в окрестностях села Алексей-Никольского. К сожалению, шестая жительница центра, раненая тигрица из Хабаровского края , погибла от полученных травм в начале мая.

Каждый из этих хищников проходит плановый ветеринарный осмотр и другие процедуры, необходимые для анализа состояния и поддержания здоровья. Данные мероприятия организует департамент охотничьего надзора Приморского края . Для более качественного их проведения и прозрачности процессов привлекаются ветеринарные врачи и эксперты из природоохранных организаций. Так было и 13 марта во время плановой вакцинации тигров.

В какой-то момент приморский учёный оказался там, где нельзя находиться. Тигрица из Алексей-Никольского увидела в этом угрозу и бросилась защищать своих тигрят. Несмотря на то, что контакт был коротким, она всё же успела нанести Павлу травмы.

— Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей, — говорит Павел Фоменко. — Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками — с реальными тиграми, и с хищниками в человеческом обличии — браконьерами.

Спасибо за поддержку

— Нештатная ситуация, возникшая, казалось бы, при проведении обыденного для охотнадзора мероприятия, показывает, что при обращении с дикими животными нельзя расслабляться ни на минуту, — комментирует директор департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов . — Необходимо соблюдать осторожность, быть бдительными и помнить, что это сильный и опасный хищник, а материнский инстинкт вдвойне придает силы зверю. Длительное время пребывания в опасных, экстремальных ситуациях, постоянное общение с дикими зверями притупили бдительность сотрудников. Однако профессионализм и наработанные реакции на неожиданные ситуации все-таки позволили избежать более тяжёлых последствий. Надеемся, что уже в ближайшее время Павел вернется в наши ряды и продолжит свою нелегкую, опасную, но необходимую активную деятельность по охране природы и тигров в том числе.

Пострадавшего пришлось экстренно поместить в больницу. Официальные органы расследуют происшествие. А коллеги и друзья желают ему скорейшего выздоровления.

— Огромное спасибо Владимиру Владимировичу за пожелания выздоровления и лестную оценку моей деятельности. Мне сейчас нужна такая поддержка, чтобы скорее встать в строй и продолжать работу по сохранению тигров, которой я занимаюсь всю жизнь. Спасибо президенту, что он увидел маленького человека среди огромного вороха ежеминутных забот и тревог, — поблагодарил Павел Фоменко. — Я хорошо помню знаменитый поцелуй Владимира Владимировича тигрицы в 2008 году. К сожалению, я убедился, что обратный процесс — когда не ты целуешь тигрицу, а она тебя — крайне опасен для здоровья!

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