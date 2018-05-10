В России на время ЧМ по футболу запретят жарить шашлык 

Как пишут «Известия», во время действия ограничений нельзя будет разводить костры, жечь траву, устраивать пикники с приготовлением блюд на мангале. Под запрет попадёт в том числе сжигание мусора. Контролировать исполнение указа будут добровольцы, пожарные и лесные инспекторы.
Штраф за нарушение составит для граждан от 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.