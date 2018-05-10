За последние семь лет количество парков выросло вдвое

Столичные власти подсчитали: за семь лет в Москве благоустроено 550 парков. Новый этап работ уже стартовал. А это значит, что комфортных уголков природы в мегаполисе станет больше. Свою лепту уже внесли активные граждане. Они решили, что изменится в парках в этом году. В списке мест отдыха Парк Горького, ВДНХ, парк в пойме Битцы и многие другие. Представленные городом проекты благоустройства получили одобрение москвичей. Все работы завершат в августе.

Выходные в мегаполисе? А так хочется оказаться на природе! В Москве большинство парков расположены в шаговой доступности, а их общее количество за последние семь лет возросло вдвое. На карте Москвы насчитывается 781 парк. Еще более полусотни обустроят в этом году. «ВМ» рассказывает, какие новшества ожидают знаковые места отдыха столицы и какое развитие получат локальные зоны.

Пешеходная связь

Мечтаете попасть с Ленинского проспекта в Парк Горького, но натыкаетесь на участок теплотрассы и различные строения? Специалисты нашли выход: между зданиями Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова появится новая пешеходная зона. Исполнится мечта советских архитекторов Алексея Щусева Александра Власова , которые вход в этом месте предлагали сделать еще в 1928–1930 годах.

Протяженность новой пешеходной зоны составит более 200 метров. Более гектара, с учетом 12-метрового перепада высоты между Ленинским проспектом и Парком Горького, отдадут под ландшафтный линейный сквер. На его территории появятся зона отдыха и смотровая площадка с видом на Парк Горького и Москву-реку. Одним из главных элементов нового пространства станет легкий деревянный навес от солнца, который установят вдоль основного пешеходного маршрута. Кроме того, со стороны Ленинского проспекта появится подсвеченная арка. Территорию рядом с входом благоустроят: разобьют клумбы, высадят деревья и кустарники.

Сохранить историю

Чудом сохранившиеся здания усадьбы Люблино являются памятниками культурного и исторического наследия России , уникальный архитектурный ансамбль по сей день продолжает радовать горожан. По выходным парковая территория становится местом отдыха не только жителей ближайших районов, но и наполняется экскурсионными группами, желающими посетить усадьбу. Также там проводятся различные массовые мероприятия и празднования, в том числе свадьбы. Среди местных жителей парк давно облюбовали семьи с детьми, молодежь, рыбаки, проводящие время на берегу Люблинского пруда, а также шахматисты, проводящие здесь турниры. Предполагается, что для каждой категории гостей парка «Усадьба Люблино» будут созданы свои функциональные и полезные места проведения досуга. Здесь обустроят детские и спортивные площадки. Кроме того, в парке появятся зоны для массовых мероприятий и выставок под открытым небом, сеть специальных парковок и велодорожек, которые зимой будут превращаться в лыжные трассы.

— Раньше территория была совсем не обихожена — ни урн, ни фонарей, грязь, заросли, — говорит жительница Люблина Галина Ладина. — За последние годы все разительно поменялось. В парке мне все нравится — часто гуляю со своим малышом, но было бы неплохо открыть лодочную станцию с прокатом. Раньше она работала, потом ее закрыли. Вечером фонари здесь горят через один. Если добавят освещения, станет лучше.

В парке «Усадьба Люблино» планируют отремонтировать прогулочные дорожки, обустроить набережную со скамейками и лежаками, на которых можно будет загорать в солнечную погоду. Появятся удобные спуски к воде. Для любителей рыбалки также удобными окажутся мостки у воды, которых будет 14. Полностью реконструируют лодочную станцию. Сейчас она не работает, хотя несколько лет назад была очень популярна у посетителей парка. Старое здание станции постепенно разрушается, а причал сохранить не удалось. Новый павильон лодочной станции расположится на месте прежней.

ТОП МЕРОПРИЯТИЙ

Измайловский парк

Здесь открывается весеннелетний сезон детских спектаклей. Русские и зарубежные сказки будут показывать по субботам вплоть до 28 августа. Вход на представления свободный. Запланированы постановки «Приключения Емели», «Золотой цыпленок», «Дюймовочка» и другие. В мае спектакли проходят в детском досуговом центре «Светлячок», а с июня по август — на сцене, расположенной на площадке аттракционов «Кроха».

До 31 мая здесь можно увидеть выставку фотографий природы «Горные цветы». Открытие экспозиции под открытым небом приурочено к началу летнего сезона в московских парках.

Парк «Зарядье»

12 мая здесь пройдет отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня» — детям». Победители выступят в финале в августе в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Парк «Сокольники»

Традиционный городской квест «Большое приключение» посвящен Международному дню семьи. 13 мая гостей ждет игра-прогулка, а юных участников наградят призами.

ЦИТАТЫ

— Москва — самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и другие озелененные территории занимают более половины площади нашего города. В этом году вместе с горожанами запланировали большие работы в московских парках. Больше 60 мест отдыха получат новое рождение.

Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Почти 50 миллионов единиц цветочной рассады подготовили для украшения улиц и парков Москвы. На городских клумбах и в палисадниках высаживают петунии, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. А в этом году на площади 125 тысяч квадратных метров распустится около пяти миллионов двулетников.

ЦИФРЫ

259 парков создали за последние семь лет. Проекты реализовали с нуля. Часто благоустроенные парки создавали на пустырях.

205 868 человек высказались за благоустройство усадьбы Люблино. Судьбу этого зеленого уголка Москвы обсуждали на портале «Активный гражданин».

250 мест для пикников организовала Мосприрода в лесопарках и парках. Все они оснащены необходимым инвентарем и противопожарными средствами.

40 тысяч горожан живут в шаговой близости от парка в пойме реки Битцы. Его обустроят к сентябрю. Парк разделят на три маршрутные зоны.