Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций

Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США.

В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции Саудовской Аравии . Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.

Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине , 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны Курске , Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн «БАРЛ».

В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Американским ведомствам запретят заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.

Днем ранее Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией «Рособоронэкспорт» , обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона.

"Здесь нет ничего нового, это продолжение прежней политики, которая будет проводиться и далее, поскольку США необходимо решать вопросы доминирования и сделать все, чтобы как-то сократить сотрудничество российских компаний, вытеснить их с мирового рынка. Трампу сейчас нужно поднять американскую промышленность. А путь давно известный и накатанный — это санкции. Это продолжение борьбы за экономическое первенство в мире. США — великая держава, но с огромным внешним долгом и далеко не всегда стабильной ситуацией в экономике. Это приводит к тому, что США пытаются ограничить влияние других стран", — отметил Илдус Ярулин.

Давление, по его словам, оказывается в том числе и на те страны, которые считаются союзниками США. Так, Саудовская Аравия должна воспринимать включение в санкционный список как предупреждение.

"Саудитов предупреждают, чтобы они не уходили из-под влияния США. Там есть интерес к России , руководители страны были в России, речь шла в том числе и о поставках оружия и технологиях. Американцы считают, что мы вторгаемся в зону их интересов. Поэтому они вводят санкции и против тех стран, которые могут сотрудничать с Россией и Китаем . Американцы настаивают на том, что мир должен быть однополярным, они считают, что могут наказывать тех, кто пытается проводить самостоятельную политику", — полагает Илдус Ярулин.

До этого о крупном пакете антироссийских санкций США сообщалось в начале апреля. В России подготовили законопроект об ответных мерах. Его рассмотрят 15 мая.

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