Ещё
Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций 

РИА Новости 55 минут назад
Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США.
В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.
Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн «БАРЛ».
В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
Американским ведомствам запретят заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.
Днем ранее Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией «Рособоронэкспорт», обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.
Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона.
"Здесь нет ничего нового, это продолжение прежней политики, которая будет проводиться и далее, поскольку США необходимо решать вопросы доминирования и сделать все, чтобы как-то сократить сотрудничество российских компаний, вытеснить их с мирового рынка. Трампу сейчас нужно поднять американскую промышленность. А путь давно известный и накатанный — это санкции. Это продолжение борьбы за экономическое первенство в мире. США — великая держава, но с огромным внешним долгом и далеко не всегда стабильной ситуацией в экономике. Это приводит к тому, что США пытаются ограничить влияние других стран", — отметил Илдус Ярулин.
Давление, по его словам, оказывается в том числе и на те страны, которые считаются союзниками США. Так, Саудовская Аравия должна воспринимать включение в санкционный список как предупреждение.
"Саудитов предупреждают, чтобы они не уходили из-под влияния США. Там есть интерес к России, руководители страны были в России, речь шла в том числе и о поставках оружия и технологиях. Американцы считают, что мы вторгаемся в зону их интересов. Поэтому они вводят санкции и против тех стран, которые могут сотрудничать с Россией и Китаем. Американцы настаивают на том, что мир должен быть однополярным, они считают, что могут наказывать тех, кто пытается проводить самостоятельную политику", — полагает Илдус Ярулин.
До этого о крупном пакете антироссийских санкций США сообщалось в начале апреля. В России подготовили законопроект об ответных мерах. Его рассмотрят 15 мая.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
РИА Новости: последние новости
Биография Юлии Самойловой В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit Берлускони дал согласие на переговоры "Лиги" и "Движения 5 звезд"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1076
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже76
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут553
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»255
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом27
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение