В Алтайском крае в 2018 году приняли работы по капремонту 136 домов

В 2018 году по краткосрочному плану региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов в Алтайскому крае выполнили и приняли работы, проведенные в 136 зданиях.

Как сообщил региональный оператор «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов», 8 мая комиссия приняла 2 объекта: на ул. Солнцева, 9 и на ул. Петрова, 200 в Барнауле . Здесь провели ремонт скатных крыш: меняли стропильные конструкции и обрешетку, обрабатывали огнебиозащитой, монтировали покрытие из профлиста.

Пятиэтажные дома были сданы в 1960-х годах, старые крыши за это время износились до такой степени, что во время дождя вода протекала до третьего этажа. Новая кровля уже прошла проверку ливнем.

На будущее жителям рекомендовали минимизировать установку антенн и провайдерского оборудования, чтобы кровля прослужила как можно дольше.