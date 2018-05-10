Старейшие бульварные площадки отремонтируют спустя 20 лет

Спортивные площадки, расположенные на Амурском и Уссурийских бульварах, получат новый облик. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», начать их ремонт позволил факт передачи этих объектов на баланс муниципального предприятия. Теперь за их состоянием будет следить МАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровска».

— Раньше эти площадки никому не принадлежали. Например, та, что находится на Уссурийской, 25 была построена по просьбе жителей еще в 1998-1999 годах и еще ни разу не ремонтировалась. С площадкой на Амурском бульваре дела обстояли немного лучше — в 2002 году удалось найти средства в тогда еще существовавшем резервном фонде администрации, чтобы привести ее в порядок. Когда-то это баскетбольное поле было даже огорожено, а следить за его состоянием помогали сами жители, — рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Алексей Подгорный.

А затем предприниматели оставили эти спортивные объекты и следить за их состоянием стало некому. Для того, чтобы на реконструкцию можно было выделить деньги из городского бюджета, требовалось изменить этот статус бесхозности.

— Теперь площадки приобретут новый вид: заново покрасят борта, заменят асфальтовое покрытие и уложат резиновое покрытие. Все работы планируем завершить до дня города, — добавил Алексей Подгорный.

На ремонт будет потрачено 2 млн рублей, а на их последующее содержание около 500 тысяч рублей в год.