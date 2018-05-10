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Старейшие бульварные площадки отремонтируют спустя 20 лет
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Старейшие бульварные площадки отремонтируют спустя 20 лет 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Спортивные площадки, расположенные на Амурском и Уссурийских бульварах, получат новый облик. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», начать их ремонт позволил факт передачи этих объектов на баланс муниципального предприятия. Теперь за их состоянием будет следить МАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровска».
— Раньше эти площадки никому не принадлежали. Например, та, что находится на Уссурийской, 25 была построена по просьбе жителей еще в 1998-1999 годах и еще ни разу не ремонтировалась. С площадкой на Амурском бульваре дела обстояли немного лучше — в 2002 году удалось найти средства в тогда еще существовавшем резервном фонде администрации, чтобы привести ее в порядок. Когда-то это баскетбольное поле было даже огорожено, а следить за его состоянием помогали сами жители, — рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Алексей Подгорный.
А затем предприниматели оставили эти спортивные объекты и следить за их состоянием стало некому. Для того, чтобы на реконструкцию можно было выделить деньги из городского бюджета, требовалось изменить этот статус бесхозности.
— Теперь площадки приобретут новый вид: заново покрасят борта, заменят асфальтовое покрытие и уложат резиновое покрытие. Все работы планируем завершить до дня города, — добавил Алексей Подгорный.
На ремонт будет потрачено 2 млн рублей, а на их последующее содержание около 500 тысяч рублей в год.
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