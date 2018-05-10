Суды получат возможность снижать размеры неустойки за невыплату алиментов

Плательщики смогут рассчитывать на снижение ставки неустойки по выплате алиментов с учетом их семейного и материального положения.

Соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение по рекомендации к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 10 мая. По мнению автора документа председателя Комитета Госдумы по правам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой , отсутствие в действующем законодательстве нормы, позволяющей судам понижать размер неустойки за несвоевременное исполнение алиментных обязательств, приводит к формированию миллионных задолженностей, которые невозможно заплатить.

В действующем законодательстве предусмотрена обязанность гражданина уплачивать неустойку при образовании задолженности в размере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, но механизма снижения неустойки не предусмотрено. Таким образом, установленный размер неустойки и штрафов в год может составить до 182,5%, из-за чего должники могут оказаться в затруднительном материальном положении и начнут уклоняться от уплаты алиментов.

Предлагаемые поправки в пункт 2 статьи 115 Семейного Кодекса, предполагают, что размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты. На взгляд Тамары Плетнёвой, в случае принятия поправок плательщик алиментов получит правовую защиту и возможность выплатить соразмерную неустойку, а его дети смогут рассчитывать на получение содержания.