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Суды получат возможность снижать размеры неустойки за невыплату алиментов
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Суды получат возможность снижать размеры неустойки за невыплату алиментов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Плательщики смогут рассчитывать на снижение ставки неустойки по выплате алиментов с учетом их семейного и материального положения.
Соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение по рекомендации к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 10 мая. По мнению автора документа председателя Комитета Госдумы по правам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, отсутствие в действующем законодательстве нормы, позволяющей судам понижать размер неустойки за несвоевременное исполнение алиментных обязательств, приводит к формированию миллионных задолженностей, которые невозможно заплатить.
В действующем законодательстве предусмотрена обязанность гражданина уплачивать неустойку при образовании задолженности в размере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, но механизма снижения неустойки не предусмотрено. Таким образом, установленный размер неустойки и штрафов в год может составить до 182,5%, из-за чего должники могут оказаться в затруднительном материальном положении и начнут уклоняться от уплаты алиментов.
Предлагаемые поправки в пункт 2 статьи 115 Семейного Кодекса, предполагают, что размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты. На взгляд Тамары Плетнёвой, в случае принятия поправок плательщик алиментов получит правовую защиту и возможность выплатить соразмерную неустойку, а его дети смогут рассчитывать на получение содержания.
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