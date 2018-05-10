Нотариусы будут приглашать наследников управлять бизнесом завещателя

С первого сентября 2018 года в законодательстве появится понятие «наследственного фонда»— то есть будет возможно предусмотреть желаемый способ управление активами, имуществом, бизнесом, капиталом после своей смерти. Но чтобы закон мог заработать, необходимы уточнения, как именно нотариус должен действовать, ведя такое наследственное дело, пояснил депутат.

Согласно предложенному им законопроекту, нотариус будет искать завещания наследодателя через информационную систему нотариата, направлять заявление о регистрации наследственного фонда в управляющий орган, а также отправлять приглашения войти в управление фондом тем, кого наследодатель указал в своём завещании. Учредители будут получать предусмотренные выплаты из средств фонда. Ими могут быть родственники, организации, в том числе благотворительные.

«Наследственные фонды позволят сохранять и развивать активы наследодателя после его смерти, а также обеспечивать финансовую поддержку определённых наследодателем лиц. Также решится проблема так называемого лежачего наследства, при которой за полгода, необходимых для принятия наследства, с активами может произойти все, что угодно", — сказал Павел Крашенинников.