Ещё
Нотариусы будут приглашать наследников управлять бизнесом завещателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нотариусы будут приглашать наследников управлять бизнесом завещателя 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Нотариусы получат инструкцию, как им работать с завещаниями, предусматривающими наследственные фонды. Такой законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
С первого сентября 2018 года в законодательстве появится понятие «наследственного фонда»— то есть будет возможно предусмотреть желаемый способ управление активами, имуществом, бизнесом, капиталом после своей смерти. Но чтобы закон мог заработать, необходимы уточнения, как именно нотариус должен действовать, ведя такое наследственное дело, пояснил депутат.
Согласно предложенному им законопроекту, нотариус будет искать завещания наследодателя через информационную систему нотариата, направлять заявление о регистрации наследственного фонда в управляющий орган, а также отправлять приглашения войти в управление фондом тем, кого наследодатель указал в своём завещании. Учредители будут получать предусмотренные выплаты из средств фонда. Ими могут быть родственники, организации, в том числе благотворительные.
«Наследственные фонды позволят сохранять и развивать активы наследодателя после его смерти, а также обеспечивать финансовую поддержку определённых наследодателем лиц. Также решится проблема так называемого лежачего наследства, при которой за полгода, необходимых для принятия наследства, с активами может произойти все, что угодно", — сказал Павел Крашенинников.
Парламентская газета: последние новости
«Почта России» перейдёт под парламентский контроль Комитет Госдумы по финансовому рынку вынесет свое решение по законопроекту об ответных мерах на санкции США Иран пообещал «болезненный» ответ США в случае выхода из ядерной сделки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов965
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»239
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине729
Россиянам запретят жарить шашлыки133
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение