Обзор прессы: россиян заставят бросить курить

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 10 мая.

Россиян избавят от никотиновой зависимости. Помогут в этом терапевты и врачи общей практики. Минздрав разработало методику по лечению вредной привычки. Если следовать всем рекомендациям, бросить курить можно через полгода, сообщают «Известия»

России могут увеличить пенсионный возраст, сообщает«Коммерсантъ». Так власти намерены сократить процент между работоспособным населением и пенсионерами. Россия одна из немногих стран, где сохранился низкий пенсионный порог. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55.

Беларуси начала действовать электронная база техосмотра, пишет « Комсомольская правда в Беларуси». С ее помощью сотрудники ГАИ смогут проверить наличие у водителей ТО. Для этого достаточно госномера машины. Так в ведомстве надеются сократить число автомобилистов, которые не проходят вовремя техосмотр.

Москвичам предлагают необычный отдых. В одном из экопарков туристы смогут остановиться на ночлег в теплице или коровнике, пишет «Мой район». Это специальные комплекс из нескольких домов. Жить среди коров не придется, стойло и гостиничные номера находятся на разных этажах, но гостям предложат поухаживать за рогатыми.

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