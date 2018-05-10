Обзор прессы: россиян заставят бросить курить 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 10 мая.
Россиян избавят от никотиновой зависимости. Помогут в этом терапевты и врачи общей практики. Минздрав разработало методику по лечению вредной привычки. Если следовать всем рекомендациям, бросить курить можно через полгода, сообщают «Известия».
В России могут увеличить пенсионный возраст, сообщает«Коммерсантъ». Так власти намерены сократить процент между работоспособным населением и пенсионерами. Россия одна из немногих стран, где сохранился низкий пенсионный порог. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55.
В Беларуси начала действовать электронная база техосмотра, пишет «Комсомольская правда в Беларуси». С ее помощью сотрудники ГАИ смогут проверить наличие у водителей ТО. Для этого достаточно госномера машины. Так в ведомстве надеются сократить число автомобилистов, которые не проходят вовремя техосмотр.
Москвичам предлагают необычный отдых. В одном из экопарков туристы смогут остановиться на ночлег в теплице или коровнике, пишет «Мой район». Это специальные комплекс из нескольких домов. Жить среди коров не придется, стойло и гостиничные номера находятся на разных этажах, но гостям предложат поухаживать за рогатыми.
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