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Сотрудники транспортной полиции Владивостока и Общественный совет провели «Урок мужества» для детей-сирот
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Сотрудники транспортной полиции Владивостока и Общественный совет провели «Урок мужества» для детей-сирот 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
Сотрудники транспортной полиции Владивостока совместно с председателем Общественного совета при Владивостокском линейном управлении МВД России на транспорте Николаем Клёва провели патриотический урок для воспитанников Центра.
В ходе мероприятия стражи правопорядка продемонстрировали ребятам боевое оружие и специальные средства, стоящие на вооружении в ОВД.
Дети узнали об истории и устройстве снайперской винтовки Драгунова, автомата Калашникова, пистолета Макарова, видах боеприпасов, а также примерили бронежилет и защитную каску.
Стражи правопорядка рассказали о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, которые несли службу в транспортной милиции Приморского края, истории становления Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
Полицейские напомнили мальчишкам и девчонкам о правилах безопасного поведения при нахождении на объектах транспорта, раздали профилактические буклеты.
Приятным завершением патриотического урока для ребят стало вручение председателем Общественного совета Николаем Клёва памятных подарков.
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