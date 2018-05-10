ВВС Израиля рассказали о десятках целей в Сирии

Отмечается, что ВВС Израиля не понесли потерь в ходе авиаударов по Сирии

ВВС Израиля атаковали десятки иранских целей в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя командования.

Отмечается, что ВВС Израиля не понесли потерь в ходе авиаударов по Сирии.