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ВВС Израиля рассказали о десятках целей в Сирии
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ВВС Израиля рассказали о десятках целей в Сирии 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: Dimitrios Chantzaras / Globallookpress
Отмечается, что ВВС Израиля не понесли потерь в ходе авиаударов по Сирии.
ВВС Израиля атаковали десятки иранских целей в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя командования.
Отмечается, что ВВС Израиля не понесли потерь в ходе авиаударов по Сирии.
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